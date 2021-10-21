‘İyi durumdayız’

AKSA Süper Ligi’nde haftanın önemli maçında Doğan Türk Birliği ile karşılaşan ve 9 golün atıldığı maçtan 5-4 galip ayrılan Merit Alsancak Yeşilova’da keyifler yerinde.

Gönyeli maçına hazırlanıyoruz

Doğan Türk Birliği karşısında aldıkları galibiyetle önemli bir virajı geride bıraktıklarını ifade eden Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat, bu maçın geride kaldığını ve artık önlerinde bulunan Gönyeli maçına hazırlandıklarını söyledi.

Seriyi sürdürmeliyizDoğan Türk Birliği maçı ile birlikte bir seri hedeflediklerini ifade eden Şenol Canbulat, bu hafta oynayacakları Gönyeli maçından da galibiyet hedeflediklerini söyledi. Cihangir deplasmanına kadar iyi bir hedef ve puan planlaması yaptıklarını söyleyen Canbulat, Cihangir deplasmanı öncesinde Gönyeli maçını kayıpsız geçmek istediklerini belirtti.

Tek düşüncemiz galibiyet

Oyuncu grubunun son dönem içerisinde özveri ve isteklerinin sahaya yansıdığını bunun da takım adına önemli olduğunu ifade eden Canbulat, hafta sonu oynanacak olan Gönyeli maçında tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu söyledi.