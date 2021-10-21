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49 yaşında veda etti

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Trafik kazası sonucu ağır yaralanan Can Yaman, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

49 yaşında veda etti
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Girne-Tatlısu anayolunda 10 Ekim 2021 tarihinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 49 yaşındaki Can Yaman, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde dün akşam hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Can Yaman Girne-Tatlısu ana yolunun Alagadi girişi civarında RA 215 plakalı motosikletiyle seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış, çelik bariyerlere ve yanındaki ağaç köküne çarparak ağır yaralanmıştı.

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Can Yaman, tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde dün saat 16.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
KKTC'de 2021'in trafik kayıpları 22'ye yükseldi. 

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2021, 09:38
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