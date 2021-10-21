49 yaşında veda etti

Girne-Tatlısu anayolunda 10 Ekim 2021 tarihinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 49 yaşındaki Can Yaman, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde dün akşam hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Can Yaman Girne-Tatlısu ana yolunun Alagadi girişi civarında RA 215 plakalı motosikletiyle seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış, çelik bariyerlere ve yanındaki ağaç köküne çarparak ağır yaralanmıştı.
KKTC'de 2021'in trafik kayıpları 22'ye yükseldi. Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2021, 09:38