"Doğrusu seçim"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hiçbir partiye hükümeti kurma görevi vermeyi düşünmediğini, yaptığı temaslarda böyle bir durum olmadığının görüldüğünü söyleyerek, Meclis’in bir uzlaşıyla seçim için bir karar almasını temenni ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, en doğu şekilde seçime gidilmesinin memleketin hayrına olduğunu ifade ederek, “Yüce Meclis’in takdiriyle seçim tarihin belirlenmesi benim de tercihimdir. Esas olan halka hizmet, hükümetin bu süreci en iyi şekilde yönetmesi” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin istifası ardından önceki gün başlattığı siyasi partilerle görüşmelerine dün de devam etti. Tatar, dün ilk olarak Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) kabul etti. Ardından Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) kabul eden Tatar, yaptığı görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Kimse şu anda 26 güvenoyunu alamaz

Cumhurbaşkanı Tatar, Anayasaya atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanın 60 gün içinde bir hükümet oluşturulamaması halinde, seçim tarihi konunda Meclise öneride bulunabileceğini, anımsattı.

Ancak bunu tercih etmediğini, Meclis’in bir uzlaşıya vararak bir tarih belirlemesinin çok daha sağlıklı olacağını düşündüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Hükümet kurma görevi vermeyi düşünmüyorum. Kimsenin şu anda 26 güvenoyu alacak şekilde bir hükümet oluşturabileceğini düşünmüyorum. Onun için de şu anda kimseye hükümeti kurma noktasında bir yetki vereme pozisyonunda değilim. Tabi ki 26’yı bulabileceğini söyleyen olursa bunu yeniden değerlendirmem gerekir. Ancak yaptığım temaslarda böyle bir durum olmadığını görüyorum” dedi.

Farklı kurum kuruluşlarla temaslarını sürdüreceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis’in bir uzlaşıyla seçim için bir karar almasını temenni ettiğini söyledi.

Sıkıntının bir an önce çözülmesi gerek

Ülkenin bir seçime doğru yaklaştığının ortada olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bütçe dönemine girildiğini, Meclis’in Baklanlar Kurulu’ndan bütçeyi geçirmesi, komitelerde görüşülerek, Meclise sevk etmesi ve yıl sonuna kadar bütçenin geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bütçe çalışmalarının önemine işaret ederek, ülkenin çarklarının dönebilmesi için yaşanan sıkıntının bir an önce çözülmesi gerektiğini, ancak bütçe çalışmalarının seçimden sonraya kalması gibi bir durumun ortaya çıktığını söyledi.

Nisap olmadığına göre bütçenin Meclis’ten geçmesinin mümkün olmadığını, şu anda seçime gidecek partilerin bütçeyi sağlıklı bir şekilde görüşmelerinin mümkün görünmediğini, dolayısıyla bunun bile bir seçimin gerekliliğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bütçenin geçmesi ne kadar uzarsa ülke sıkıntıya girer” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünyada bir kriz ve pandemi koşulları devam ederken, KKTC’nin bu süreci iyi idame ettiğini düşündüğünü dile getirerek, çok kötümser olmamak gerektiğini söyledi.

Siyasi istikrarsızlık bir talihsizlik

Siyasi istikrarsızlığı bir talihsizlik olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şöyle konuştu:



“En doğu şekilde seçime gidilmesi, memleketin hayrına. Yüce Meclis’in takdiriyle seçim tarihin belirlenmesi benim de tercihimdir. Esas olan halka hizmet, hükümetin bu süreci en iyi şekilde yönetmesidir.”

Bağımsız milletvekilleriyle haftaya görüşecek

Önümüzdeki hafta bağımsız milletvekilleriyle de görüşeceğini, tekrar bir tur yapıp yapmayacağını ona göre değerlendireceğini belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile de sürekli istişare içinde olduğunu, 60 gün dolmadan sürecin nereye gideceğinin belli olacağını düşündüğünü belirtti.

Özyiğit: Salimen seçime gidilmeli

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise Tatar ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada hükümetin sorunlara çözüm üretemediğini, Meclis’in toplanamadığını ifade etti.

Özyiğit, bir an önce seçim tarihinin netleştirilerek, salimen bir seçime gidilmesi gerektiğini görüşlerini de Cumhurbaşkanı Tatar’a aktardıklarını ifade etti.

Yeniden bir hükümet kurulması şansı yoksa hep birlikte bir seçim tarihi belirlemenin elzem olduğunu yineleyen Özyiğit, seçim tarihi için Aralık sonunun çok konuşulduğunu ancak bir sonuca varılamadığını, 6 Şubat diye önerilen seçim tarihin de geri teptiğini söyledi.

Ataoğlu: Seçimin en erken zamanda olması taraftarıyız

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da Tatar ile görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanlığında basına yaptığı açıklamada, DP’nin hükümetin kuruluşundaki görüşlerinin değişmediğini, ülkenin yararına olacak bir seçimin bir an önce olması görüşünde olduklarını aktardıklarını söyledi. Ataoğlu, “Hayırlı olacak ne ise en erken zamanda olması taraftarıyız” dedi.

Genel seçimlerin 26 Aralık’ta yapılması söylemleri ile ilgili olarak Ataoğlu, 26 Aralık’ı zikreden partinin DP olduğunu, bu tarihi bir an önce seçimin olmasına yönelik düşündüklerini ifade etti.

Arıklı: Daha fazla uzatmanın anlamı yok

YDP Genel Başkanı Arıklı da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiyi kullanmasını hatırlattıklarını, bu Meclis’ten hükümet çıkamayacağını söyledi.

Ülkenin UBP kurultayını bekleme lüksü olmadığını dile getiren Arıklı, “Madem hiç kimseden hükümeti kurma talebi yok daha fazla uzatmanın anlamı yok.” ifadelerini kullandı.

Seçim için önerilen 26 Aralık tarihinin uygun olduğuna dikkat çeken Arıklı, Cumhurbaşkanı Tatar’dan erken seçim tarihi açıklamasını istediklerini, onun da birkaç temas yaptıktan sonra gerekeni yapacağını söylediğini kaydetti.

