Sonuçlar bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’ya bağlı Mormenekşe köyünde alınan ihbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda evinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunduğu öne sürülen Hasan Hüseyin Haksever hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşmada ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili analiz sonuçlarının beklendiği açıklandı.
Zanlının poliste verdiği ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeyi 13 Ekim tarihinde isim bazında bildiği bir şahsın aracılığı ile Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğinin tespit edildiğini belirten polis, mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlanmadığına ve beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğuna dikkat çekerek mahkemeden ek süre talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.