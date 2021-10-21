Sonuçlar bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Mormenekşe köyünde alınan ihbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda evinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunduğu öne sürülen Hasan Hüseyin Haksever hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşmada ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili analiz sonuçlarının beklendiği açıklandı.



Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru mahkemede verdiği şahadetinde, 13 Ekim 2021 tarihinde, saat 21.00 sıralarında Narkotik tarafından alınan bilgide Mormenekşe’de ikamet eden zanlı Hasan Hüseyin Haksever’in tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini açıkladı. Alınan ihbar ışığında zanlının ikametgâhında arama yapıldığını belirten polis, masa üzerinde kağıt içinde muhafaza edilen yaklaşık 7 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile kül tablasında da içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigaranın bulunup emare olarak alındığını anımsattı.Zanlının poliste verdiği ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeyi 13 Ekim tarihinde isim bazında bildiği bir şahsın aracılığı ile Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğinin tespit edildiğini belirten polis, mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlanmadığına ve beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğuna dikkat çekerek mahkemeden ek süre talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.