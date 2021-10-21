Çözüm olmazsa devam edecek

KTAMS, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun 2019’da ilan ettiği tebliğ ve icra memuru münhaliyle ilgili sınav tarihinin belli olmaması nedeniyle dün kaza mahkemelerinde grev yaptı. Sendika Başkanı Güven Bengihan, bu konuda adım atılmazsa kaza mahkemelerinde dün başlattıkları grevi sürdüreceklerini belirtti.

Sendika tüm Kaza Mahkemeleri Tebliğ ve İcra Memurluklarında dün 08.00- 16.15 saatleri arasında grev yaptı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde sabah basın açıklaması yapan KTAMS Başkanı Bengihan, çalışanların yanlarında olduklarını, sonuç alınıncaya kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Bir sonraki açıklamayı Kamu Hizmeti Komisyonu’nun önünde yapacaklarını da ifade eden Bengihan, “Samimiyseler bizi çağırsınlar, diyaloğa açığız” dedi.



15 Ekim’e kadar süre tanıdıkları yetkililerin bu konuda hiçbir adım atmadığını belirten Güven Bengihan, “Bizlerin gösterdiği sabrı ve iyi niyeti idare göstermiyor. Mahkeme yönetiminin bu konuda hiçbir suçu yoktur. Gerekli talebi yazdılar, sınav konularını gönderdiler, onlar da sınav tarihini bekliyor…Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı sınav tüzüğündeki değişiklikleri gerekçe göstererek tüm sınavları erteledi. Bu makul bir gerekçe değil” şeklinde konuştu.Bengihan, komisyonun sınav değişiklik tüzüğü ve sınavların iptalinden doğacak mağduriyet konusunda da kimseyle istişarede bulunmadığını öne sürdü.Sadece tebliğ ve icra memurluğu değil, 2015’ten beri birçok kadroda yüzlerce kişinin başvurduğu münhallerin de sınav tarihlerinin ilan edilmediğini kaydeden Bengihan, “Efendilerin keyfini bekliyoruz” dedi.