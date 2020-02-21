Tuğçe Ülkü AYDIN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sürekli İstihdam Kapsamında Yerel İstihdama Destek Projesi için başvuru sürecinin 24 Şubat Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

Yerel İstihdama Destek Projesi kapsamında, yürürlükteki asgari ücret ile 4 bin TL arasında brüt ücret ve Sosyal Sigortalar Dairesi ile İhtiyat Sandığı Dairesi’nde kaydı olup bu meblağ üzerinden yatırımı yapılan ve özel sektörde istihdam edilen 16-60 yaş arası KKTC yurttaşı çalışanlara her ay 200 TL ek ödenek verilecek.

Proje kapsamında, 3 ayda bir 600 TL şeklinde yapılacak ödemler, 12 aylık süreyi kapsayacak. İlk ödemenin Mayıs ayı başında 600 TL olarak yapılması öngörülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu dün düzenlediği basın toplantısında, Sürekli İstihdam Kapsamında Yerel İstihdama Destek Projesi hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer alan basın toplantısında, bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

Sucuoğlu, Sürekli İstihdam Kapsamında uygulamaya konulacak projenin, KKTC’de bir ilk olacağına dikkat çekerek, projenin belli dönemlerde denemesinin yapıldığını, ancak uygulamasının ilk olacağını kaydetti.

Önümüzdeki senelerde projenin zenginleştirilmesi için çalışacaklarını söyleyen Bakan Sucuoğlu, amaçlarının ellerindeki imkanlar dahilinde işçilerin az da olsa önünü açmak, ekonomik konularda onlara katkı koymak olduğunu dile getirdi.

Proje için başvuruların 24 Şubat Pazartesi günü başlayacağına dikkat çeken Bakan Sucuoğlu, projenin 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında, 12 aylık olduğunu belirtti.

Tamamen işverenin önerisidir

Projenin çok eleştirildiğini, bazı çevrelerce seçime yönelik adımlar olarak nitelendirildiğini ifade eden Bakan Sucuoğlu, projenin 2-2.5 ay önce işverenler tarafından hazırlandığını ve işveren temsilcisince İhtiyat Sandığı Genel Kurulu’na getirildiğini anlattı.

İşçilere toplam 2 bin 400 TL verilecek projenin, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’ndan, işveren ve devlet tarafının oylarıyla, oy çokluğu ile geçtiğini anımsatan Bakan Faiz Sucuoğlu, “Dolayısıyla bunun kesinlikle siyaset ve seçimle alakası yoktur. Tamamen işverenin önerisidir” dedi.