Hava serin ve nemli olacak

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre önümzüdeki günlerde hava serin ve nemli olacak

Hava serin ve nemli olacak
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KKTC’nin önümüzdeki günlerde genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nispeten nemli hava  kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 30 Mayıs - 5 Haziran dönemini kapsayan raporuna göre,  hava; yarın az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu; Pazar günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Pazartesi ve Salı günleri açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Çarşamba ve  Perşembe günleri bulutlu; Cuma günü ise açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 28 – 31  derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette  zaman zaman kuvvetli esecek.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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