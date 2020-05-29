KKTC’nin önümüzdeki günlerde genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 30 Mayıs - 5 Haziran dönemini kapsayan raporuna göre, hava; yarın az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu; Pazar günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Pazartesi ve Salı günleri açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Çarşamba ve Perşembe günleri bulutlu; Cuma günü ise açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.
Hava serin ve nemli olacak
Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre önümzüdeki günlerde hava serin ve nemli olacak
KKTC’nin önümüzdeki günlerde genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
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