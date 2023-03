Klasikler Melekler için yarıştı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nde (KTKOD) artık geleneksel hale gelen sezonun açılış etkinliği, “Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi ve Sergisi” bu yıl 12’nci kez yapıldı. KTKOD 2023 Near East Bank Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın ilk etkinliği olan gezi, Şampiyon Melekler anısına, FLY Kıbrıs Hava Yolları sponsorluğunda 26 Mart 2023 Pazar günü yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de istikamet Gazimağusa oldu fakat bu sene depremde yitirdiğimiz Şampiyon Meleklerimiz için Gazimağusa Türk Maarif Koleji önündeki park yerinde toplanıldı.

Lefkoşa’da bulunan Near East Bank Genel Merkezi’nde toplanan klasik severler, toplu halde hareket ederek Gazimağusa’ya vardılar. Yaklaşık 140 araç ve 300’ün üzerinde katılımla yapılan gezide “İsias Ortak Davamız” etiketi ve sloganı kullanıldı. Bol bol fotoğraf çeken klasik severler kullandıkları etiketle sosyal medyada farkındalık yarattılar. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin de destek verdiği etkinliğe dernek üyeleri ve Şampiyon Meleklerin ailelerinden bazıları da katıldı.

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile milletvekilleri Serhat Akpınar ile Hasan Küçük’ün de katıldığı etkinliğe eski bakanlarımızdan Serdar Denktaş, Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, KKTC Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcıları Sinan Gezen ile Sevim Beşok Esendağlı da klasik araçlarıyla katıldı.

Near East Bank’ın şampiyona sponsorluğu ve FLY Kıbrıs Hava Yolları’nın ana sponsorluğunun yanı sıra KKTC Telsim, CYP Duş, Güven Sigorta, Capital Radyo ve Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla hayata geçirilen etkinliğe katılan Gazimağusa Türk Maarif Koleji Müdürü Savaş Moralı etkinlik için teşekkür ederken, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı Gökhan Necipoğlu da bu etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için Moralı’ya, etkinliğe destek veren tüm sponsorlara ve katılım gösteren tüm üyelere bu anlamlı etkinlik için teşekkür etti.