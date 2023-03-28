Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin (TKP) 47. kuruluş yılı resepsiyonu “Gelenekten Geleceğe” sloganıyla önceki gün Rüstem Kitabevi’nde gerçekleştirildi,

Açıklamaya göre resepsiyonda yeni siyaset anlayışı ve özgürlük mücadelesi vurgusu yapıldı

Açıklamada, 2006 yılından sonra ilk kez tüm sosyal demokratların bir araya geldiği resepsiyona yoğun katılımın gösterildiği belirtildi.

Resepsiyona, Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, TKP-YG’nin kısa süre önce tek çatı altında birleştiği Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, TDP eski Genel Başkanları Cemal Özyiğit, Mehmet Çakıcı, Hüseyin Angolemli, eski milletvekilleri Zeki Çeler, Mustafa Emiroğluları, Mehmet Emin Karagil, Çetin Veziroğlu, Esat Varoğlu, TDP ve TKP-YG’li Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle TDP üyeleri ve sempatizanları katıldı.

Resepsiyon, Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve başta Melekler Takımı olmak üzere hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Sururi: Yoldaşların önünde saygıyla eğiliyorum

Resepsiyonda konuşan TKP-YG Genel Sekreteri ve TDP ve TKP MYK üyesi Ersen Sururi, gerek partiye emek vermiş gerek partinin kuruluşunda rol almış gerekse sonrasında partinin ilerlemesi için mücadele etmiş, merhum tüm yoldaşların önünde saygı ile eğildiğini söyledi

Sururi, “Aynı zamanda topluma da mâl olmuş olan; Dr. Burhan Nalbantoğlu, Ziya Rızkı, uzun dönem milletvekilliği yapmış efsane sendikacı İbrahim Koreli ve iki dönem milletvekilliği yapmış olan Tahsin Mertekçi’nin de adını anmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Atlı: Katillerin peşini bırakmayacağız

Sururi’nin konuşmasının ardından sözü alan TDP Genel Başkanı Mine Atlı, ülke olarak çok zor günler geçirildiğini aynı çatı altında bulunan her bireyin hayatı boyunca karşı durduğu ne varsa enkaz halinde karşılarında bulunduğunu ve o enkazın altından Kıbrıs’ın çocuklarını ve geleceğini kurtarmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Atlı, “TDP olarak İsias Otel’de çocuklarımızı bizden alan katillerin peşini bırakmayacağız. Türkiye’deki adalet mücadelesini sürdüreceğiz. Bugün fazlasıyla birbirimizi hissetmeye ihtiyacımız olduğu bir alandayız” dedi.

Harmancı: 47’nci seneyi onurla ve gururla kutluyoruz

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanlığını 25 Aralık 2022’de yapılan seçimle TDP adayı olarak üçüncü kez kazanan Başkan Mehmet Harmancı da uzun yıllardır birlikte mücadele ettiği, beraber ağladığı, beraber güldüğü, sosyal demokrat bu ailenin her bir ferdi ile birlikte 47. seneyi onurla ve gururla kutlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.