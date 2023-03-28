Türk ve Yunan hükümetlerinin, Türkiye’nin Yunanistan’ın BM Güvenlik Konseyi daimi olmayan üyeliğine, Yunanistan’ın da Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterliği’ne destek vermesi konusunda anlaşmalarından rahatsız olan Rum yönetiminden, “Yunanistan’ın kararı bizi bağlamaz” açıklaması geldi.

Haravgi’nin “Yunanistan ve Kıbrıs Hükümetlerinin Koordinasyonu Anlaşmazlıkla Başladı… Kıbrıs’ın Yeni Hükümetinin İlk Adımıyla Çatlak Meydana Geldi” başlığıyla manşete çektiği habere göre, Türk-Yunan anlaşmasının haftalık Simerini’nin dünkü sayısında manşette yer bulması üzerine Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis “Yunanistan’ın Türkiye’nin adaylığını desteklemesi bizi hiçbir şekilde bağlamaz” diyerek anlaşmazlığı teyit etti.

Simerini’nin haberini yorumlarken Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ile Yunanistan’ın ilişkilerinde şekillenen ortamın olumlu değerlendirildiğini hatırlatan Letimbiotis, Rum yönetiminin, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Türkiye ziyareti sırasında varılan iki ülkenin birbirinin adaylığını desteklemesi anlaşması hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

Türkiye’nin adaylığını desteklemeyiz

Letimbiotis, “Kıbrıs olarak Yunanistan’ın kararı bizi hiçbir şekilde bağlamaz, Türkiye’nin adaylığını kesinlikle destekleyemeyiz. Kıbrıs olarak seçeneklerimizi ve bunların belirlenen zamana kadar nasıl şekilleneceğini inceliyoruz” ifadelerini kullandı.

Rum yönetimi ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin “sıkı ve mükemmel olduğunu” savunan Letimbiotis, Rum-Yunan hükümetlerinin en üst hedefinin Kıbrıs sorununun Güvenlik Konseyi kararlarına ve Avrupa müktesebatına uygun iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü devam ettiğini” söyledi.