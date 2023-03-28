Toplumsal bilinç aşılandı

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, deniz ve kıyı eko sistemin dengesinin korunmasında oldukça önemli bir yere sahip olan deniz kaplumbağalarının maruz kaldığı tehlikeler ve bunların sonuçları hakkında toplumsal bilinci artırmaya devam ediyor.

Sürdürülebilir bir doğa için özellikle genç neslin bilinçlendirilmesine önem veren Merkez, okul ve eğitim kurumlarının yanı sıra deniz kaplumbağaları hakkında bilgi almak isteyen bireysel ziyaretçilerine de kapılarını açıyor.

Başarılı projeler yürütülüyor

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, üstlendiği sorumluluk anlayışı ile başarılı projelere de imza atıyor.

“Doğa Dostu Balıkçı Projesi” ile balıkçılara, deniz kaplumbağaları ve yaşam alanları hakkında bilgilendirme yapılırken ilkyardım eğitimleri de veriliyor.

“Evlat Edindirme Projesi” ile ziyaretçilere, tedavisi devam eden kaplumbağaların bakım ve iyileşmelerine destek olma fırsatı sunuluyor.

Merkezde bilgilendirme ve rehabilitasyon çalışmalarında yer almak isteyenler için ise “Gönüllülük Projesi” oldukça ilgi görüyor.

Uluslararası katılım ile düzenlenen ve alanında uzman isimlerin yer aldığı “Deniz Kaplumbağalarının Tedavi ve Rehabilitasyonunda Bilimsel Paylaşımlar ve Güncel Yöntemler Çalıştayı” ise Merkezin bilimsel bir platformda yer aldığı önemli projelerden bir diğeriydi.

Kara: Toplumsal bilincin oluşturulması büyük önem taşıyor

Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projesi Müdürü Silem Sargın Kara, kurulduğu günden bu yana toplam 77 yaralı deniz kaplumbağasının tedavisini tamamlayarak doğal yaşam alanlarına kavuşturduklarını belirterek, “Doğal hayatın devamı için her canlının olduğu gibi deniz kaplumbağalarının da soylarının korunması gerekiyor. Biz Merkez olarak onları hayata bağlayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak sadece burada tedavi edip doğal hayatlarına kavuşturmak yetmiyor. Onların karşı karşıya olduğu tehlikelerin ve sonuçlarının da insanlara anlatılması, toplumsal bilincin oluşturulması büyük önem taşıyor. Tüm bunları göstererek anlatabilmek için bu güne kadar 30 farklı okul ve eğitim merkezinden yaklaşık üç bin kişiyi Merkezimizde ağırladık, bireysel ziyaretçiler ile bu rakam 80 bine ulaştı.”

Merkezin, pazar günleri 10.00 –17.00 saatleri arasında bireysel olarak ziyaret edilebileceğini ifade eden Kara, kurumların ise 0533 862 79 31 numaralı telefondan randevu oluşturabileceğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023, 08:53