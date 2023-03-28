Tasarruf kısmı nerede

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, özel bir yasa çıkarıldığını ve birtakım kaynaklar yaratıldığını belirtti. Erhürman, bu kaynaklarla ilgili üç bacak olduğunu ancak tasarruf bacağı olarak dördüncüsünün de olması gerektiğini ve bunu yasada göremediklerini söyledi.

Gelirden tasarruf olmayacağını dile getiren Erhürman, tasarruftan kastının, gider olarak öngörülen şeylerden tasarruf ederek, buraya aktarılması olduğunu söyledi. Erhürman, yasada bütün kaynakların kalem kalem belli olması gerektiğini ancak tasarrufa ilişkin tek bir kalem olmadığını ifade etti. Tasarrufun, yatırım, izaz-ikram gibi kalemlerde olabileceği kaydeden Erhürman, "yasada yazılı değil ancak tasarruf var" denilmesi üzerine “tasarruf olgudur, Ya vardır, ya yoktur” dedi ve yazılı olmayan şeyin kaynak olarak aktarılıp, aktarılmayacağının sorgulanamayacağını söyledi.

Yasa gücünde kararname çıkmadan önce kendisinin de bulunduğu bir görüşme yapıldığını dile getiren Erhürman, o görüşmeden sonra BRT’deki televizyon programında Toplumsal Dayanışma Platformu’na yardım kampanyası nedeniyle teşekkür ettiklerini ancak oradan çıktıktan sonra kendilerinin haberi olmadan Resmi Gazete’de Yasa Gücünde Kararnamenin yayımladığını belirtti.

Sürecin böyle başladığına işaret ederek, her aşamada tuhaflıklarla karşılaştıklarını dile getiren Erhürman, 12 maddeden, 4’ü, 5’inin Meclis Genel Kurulu’nda değiştirilmesinin öngörüldüğünü ve bunun 40 dakika önce eline geldiğini söyledi.

“Ortak akıl anlayışı olmadığı” eleştirisinde bulunan Tufan Erhürman, ilk metne göre, şu anki metnin daha iyi olduğunu ifade etti.