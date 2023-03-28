4 isim yarışacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adaylıklarının tespitine karar verildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu kabul edilenler için 22 Mart'ta başlayan imza süreci sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Kurulumuz yapmış olduğu toplantılar sonucunda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup, karar Resmi Gazete'de ilan edilmek üzere gönderilmiştir." dedi.

Yener, kurulda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu kabul edilenler için 22 Mart'ta başlayan teklifte bulunma sürecinin bugün saat 20.00 itibarıyla sona erdiğini bildirdi.

YSK Başkanı'nın açıklamasına göre adayların topladığı imza sayıları şu şekilde:

Muharrem İnce: 114 bin 661

Sinan Oğan: 111 bin 508

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 255 (Cumhur İttifakı'na katılarak adaylıktan çekildi)

Doğu Perinçek: 27 bin 61

Yakup Türkal: 3 bin 137

Erkan Trükten: 2 bin 589

Tevfik Ahmet Özal: 1544

İrfan Uzun: 1263

Halil Murat Ünver: 538

Hilmi Özden: 478

Davut Turan: 122

Yener, toplam 332 bin 156 seçmenin teklifte bulunduğunu dile getirdi.

Sürecin Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasını dileyen Yener, şöyle devam etti:

"Kurulumuz imza sürecinin sona ermesinden sonra yapmış olduğu toplantılar sonucunda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup, karar Resmi Gazete'de ilan edilmek üzere gönderilmiştir."

YSK'nin seçim takvimine göre, cumhurbaşkanı geçici aday listesinin yarın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla itiraz süreci başlayacak.

İtirazların YSK tarafından karara bağlanmasının ardından 31 Mart'ta cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023, 09:16