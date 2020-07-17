Mesarya şampiyon 0-2

Yer: Dörtyol Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Cenk Aras Özfuttu, Mehmet Ekşici

Dörtyol: Süleyman, Selkan, Ali, Ömer, Melih, Ayberk, Olcay, Berkant, Osman, Mustafa, Hakan

Mesarya: H.Piro, H.Turan, Orhan, M.Ayker, İ.Çıdamlı, Arda, Okan, Cemal, Ferhat, Çağdaş, Yusuf

Goller: 68.Dk Okan, 81.Dk İ.Çıdamlı(Mesarya)

2016 yılında kurulan Mesarya takımı dün deplasmanda Dörtyol'u Okan ve İbrahim Çıdamlı'nın golleri ile 2-0 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala 70 puanla 2019-2020

K-Pet 1. Lig şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısında her iki takım da gol atma başarısı gösteremedi ve devre 0-0 eşitlikle son buldu. İkinci devrede daha etkili olan lider Mesarya, maçın 68.dakikasında geliştirdiği atakta Okan’ın attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti. 81.dakikada gelişen bir başka Mesarya atağında bu kez tecrübeli isim İbrahim Çıdamlı sahneye çıktı ve attığı golle maçın skorunu tayin etti. Bu skorla Mesarya ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.