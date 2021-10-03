MTG’den gol yağmuru

Yer: Mağusa Canbulat Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Sertan Alkın, Halil Erdem Canaloğlu, Şakir Azizoğlu

MTG: Ufuk, Uğur, Mehmet G., Mehmet E., Yusuf, Ünal (46'Şenol), Halil, Emre Ö. (72'Ogbe), Emre K., Sadık(50'Uvanç), Kossi(72'Arif)

BÜY: Gültekin(68'Erdoğan), İbrahim, Hüseyin, Hasan, Doğan(62'Ömer), Mustafa, Onur(46'Mustafa), Osman, Metin, Yusuf, Osita

Goller: 12'Kossi,16', 57Uğur(2), 20', 64'Emre Ö(2)., 24'Sadık, 90'Şenol.

Aksa Süper Lig'in üçüncü haftasında Mağusa Türk Gücü kendi sahasında Baf Ülkü Yurdu'nu 7-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Ligin ilk haftasında Mağusa derbisinde kendi evinde Yonpaş Dumlupınar' a mağlup olan ardından da deplasmanda Merit Alsancak Yeşilova ile berabere kalan ve lige iyi bir başlangıç yapamayan Mağusa Türk Gücü, bu sonuçla ligde ilk 3 puanını almış oldu.

12': Ünal'ın ara pasında sağ kanattan Emre Kuvvetlişahin ortasında Kossi ceza sahası içinde dokundu ve topu ağlara gönderdi. (1-0).

16': Emre Özsin'in sağdan ortasında arka direkte bulunan Uğur topu ağlara gönderdi. (2-0)

20': Sadık Balarabe, ceza sahası içinden çektiği şut savunmadan döndü. Dönen topu Emre Özsin tamamladı.(3-0)

24': Uğur sol çizgiden pasında ceza sahası içerisinde Sadık topla buluştu, soluna çekip vurdu ve topu ağlara gönderdi. (4-0)

28': Emre Kuvvetlişahin ceza sahası dışından şutu top üst direkten döndü.

57': Mehmet Gürlü sağ kanattan serbest vuruş kullandı, Uğur'un arka direkte vuruşunda top ağlara gitti. (5-0)

64': Uvanç'ın soldan ortasında Emre Özsin arka direkte topu ağlara gönderdi. (6-0)

90': Mehmet Erol'un sol kanattan ortasında arka direkte Emre'nin pasında ön direkte Şenol'un kafa vuruşunda top ağlara gitti.(7-0).