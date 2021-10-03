İstikrar sözü verdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersan Saner, “Ulusal Birlik Partililerin hedefinin önce parti yönetiminde güven ve istikrarı devam ettirmek sonra da partiyi tek başına iktidara taşıyarak ülkeyi kalkındırmak olması gerektiğini ” söyledi.

Açıklamaya göre, Saner önceki gece UBP Güzelyurt İlçesi örgüt başkanları ile bir araya gelerek, “Güzelyurt'un her zaman kendisi, UBP ve ülke için çok özel bir yer olduğunu” kaydetti.

Güzelyurt'u haritalarla tartışmaya açıp, bölge insanını yerinden ve toprağından koparmaya çalışanlara inatla UBP'nin bölgeye dört elle sarıldığını belirten Saner, bölgenin tarım üretim kapasitesini artırması için destek vermeye devam edeceklerini, bölgenin daha da gelişeceğini söyledi.

Bölgenin altın ürünü narenciyenin üretiminin, suyun bölgeye gelmesiyle daha da artacağına işaret eden Saner, bölgenin ayrıca üniversite kentine dönüşmesi için de belediyenin çalışmaları yanında, merkezi hükümetin de vizyonu olduğunu ifade etti.

Saner, "Güzelyurt’tan göçü durduracak adımların atılması iş ve ikamet olanaklarının artırılması, önümüzdeki dönem en başta gelen gündem maddelerimizden birisi olacak" dedi.

Saner çok uzun yıllardır UBP içinde bulunduğunu, verilen her görevi en iyi şekilde yapma gayreti içinde bulunduğunu da ifade etti ve şunları söyledi:

"UBP üyelerinin, zor günlerde başarılı işler yaptığımızı, benim öteden beri sergilediğim vizyonu, yaşananları, partimize bağlılığımı değerlendirerek istikrardan, benim devam etmemden yana ağırlık koyacağına eminim."