Soruşturma derinleşti

Hüseyin ÇİÇEK

Türkmenköy çemberinde düzenlenen operasyon sonucunda, bir kilo “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ile yakalanan Suriye uyruklu zanlılar, Omar Alabed, Almuhata Sembellah Ahmad ve Abdulhale Mahrous’un tutukluluk süresi yeniden uzatıldı.

Polis hücresinde tutuklu bulunan zanlılar önceki gün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 21 Eylül 2021 tarihinde, Dörtyol polis karakolundan aldıkları bilgide, zanlı 1 Omar Alabed’in, askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Beyarmudu köyünde, KKTC’ye giriş yaptığını, zanlı 2 Almuhata Sembellah Ahmad ile zanlı 3 Abdulhale Mahrous’un kendisini karşıladığını ve konu zanlıların Türkmenköy çemberinde durdurularak, araç içerisinde şüpheli maddeler görüldüğünü öğrendiklerini anlattı.

6 gün daha tutuklu kalacaklar

Bölgeye gidildiğini aktaran polis, ilk etapta bulunan şüpheli maddelerin uyuşturucu olmadığının belirlendiğini söyledi. Polis, daha sonra aracın detaylı şekilde arandığını ve arka koltukta bulunan zanlı 1 Omar Alabed’e ait sırt çantası içerisinde, 5 ayrı paket halinde, toplamda 1 kilo “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade etti.

Soruşturmanın tamamlanmadığını belirten polis, alınacak olan ifadelerin olduğunu belirtti ve soruşturma maksatlı mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 6’şar gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.