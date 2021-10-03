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Sertifika aldılar

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Dünyanın Renkleri, minikleri ödüllendirerek sevindirdi

Sertifika aldılar
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Amerika’da kurulu ‘First’ Vakfı, 90'lı yıllardan beri çocuklara ve gençlere bilim ve teknoloji konusunda burslar, destek ve eğitimler veriyor, ardında daha küçük yaş grupları için FIRST LEGO League Challenge (10-16 yaş)
FIRST LEGO League Explore (6-11 yaş) olmak üzere dünyanın en geniş katılımlı bilim fuarlarını düzenliyor. 
Dünyanın Renkleri Kreş ve Anaokulu’nun minikleri de izlerde
FIRST League Discover programını başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldılar.
Çok mutlu olduklarını söyleyen minikler, okul yönetimine teşekkür etti. 

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