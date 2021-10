Sertifika aldılar

Amerika’da kurulu ‘First’ Vakfı, 90'lı yıllardan beri çocuklara ve gençlere bilim ve teknoloji konusunda burslar, destek ve eğitimler veriyor, ardında daha küçük yaş grupları için FIRST LEGO League Challenge (10-16 yaş)

FIRST LEGO League Explore (6-11 yaş) olmak üzere dünyanın en geniş katılımlı bilim fuarlarını düzenliyor.

Dünyanın Renkleri Kreş ve Anaokulu’nun minikleri de izlerde

FIRST League Discover programını başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldılar.

Çok mutlu olduklarını söyleyen minikler, okul yönetimine teşekkür etti.