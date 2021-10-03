Önemli tavsiye

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türklerinin kanlı bir planla Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yıkmaya çalıştıklarını” ileri süren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, “Kanlı plan görmek istiyorsan Akritas Planı’na bak” dedi.

Tatar, “Anastasiadis'e tavsiyem; gerçek dışı iddialara sarılmaması, Kıbrıs'ın gerçeklerini kabullenmesi ve diyalog çağrılarımıza olumlu yanıt vermesidir” ifadelerini kullandı.

Tatar, yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye'ye yönelik gerçek dışı iddialarla suçlamalarda bulunan ve gerçekleri çarpıtan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'i yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşabilmek için girişimleri ve Rum tarafına yönelik diyalog çağrıları devam ederken, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'in 1 Ekim günü yaptığı açıklamalar karşısında şaşırmamanın elde olmadığını kaydetti.

Tatar, “Anastasiadis söz konusu açıklamasında, Kıbrıs'ta yaşanan gerçekleri çarpıtmaya, gizlemeye ve dünya kamuoyunu aldatmaya çalışırken, gerçek dışı iddialarla Kıbrıs Türk tarafı ile Anavatan’ımız Türkiye'ye yönelik çirkin saldırılarda bulunmuştur” dedi.

Tatar, Anastasiadis’in açıklamasında; “Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye'nin hazırladıkları ‘kanlı planlar’ ile Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yıkabilmek için çatışmalar başlattığını” ileri sürdü.

"Silah zoruyla dışlama"

Tatar, şöyle devam etti, “Anastasiadis gerçek dışı iddialarla dolu açıklamasında, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde görevli Türk bakanlar ile diğer yetkililerin ‘kanlı Türk planı’ doğrultusunda görevlerinden ayrıldıklarını da ileri sürerken, yine gerçekleri gizlemeye çalışmaktadır. Bu nedenle o dönem Temsilciler Meclisi Başkanı olan Glafkos Klerides'in söylediklerini hatırlatmakta yarar vardır. Klerides, görevlerine geri dönmek isteyen Türk bakanlar ile milletvekillerine şöyle demişti; 'Gelirseniz güvenliğinizi sağlayamayız, gelirseniz sizi dışarıya atarız.' İşte, yaşanan gerçekler bunlardır. Kıbrıs Türk halkı eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'nden silah zoruyla dışlanırken, bu cumhuriyet bir Rum devletine dönüşmüştür.”

“İki devletli çözüm”

Tatar, Anastasiadis’in yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin Kıbrıs'ta “bir Türk manda devleti kurmak istediğini” de ileri sürerken, Kıbrıs Türk halkının iradesine hakaret ettiğine işaret ederek, “Çünkü halkımızın iradesi, egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı bir anlaşmanın sağlanmasından yanadır. Halkımız bunu savunduğum için beni Cumhurbaşkanı seçmiştir. Bu çözüm önerimiz de ilk kez müzakere masasına konulmuştur ve bundan da geriye dönüş de yoktur. Halkımızın çoğunluğunun isteği de bu yöndedir” ifadelerini kullandı.

İşadamlarına yatırım çağrısı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın himayesinde, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) tarafından “Türkiye-KKTC Ekonomik İş birliği İmkanları Toplantısı” düzenlendi.

Verilen bilgiye göre, önceki akşam Girne’de düzenlenen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin bir turizm adası olarak yabancıların ilgisini çektiğini ve Türkiye’den yapılacak yatırımların artmasını hedeflediklerini kaydetti ve KKTC’ye yatırım çağrısı yaptı.

Her zaman KKTC’ye inandığını ve KKTC’ye sahip çıkmanın önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, garantör ülke ve bölgenin en güçlü ülkesi olan Anavatan Türkiye için KKTC’nin varlığının ve yapılacak iş birliklerinin önemli bir değere sahip olduğunu söyledi.

Tatar, “aynı milletin evlatları olarak Türkiye ile gönül ve kader birliğinin, verilen mücadelenin kutsallığına ve iletişim dünyasında bu bağların güçlenmesine” vurgu yaptı.

“Doğu Akdeniz’de Toroslar ile Beşparmakları ayıran bir deniz var ama Mavi Vatan’ın yakınlığı aynı coğrafyada yaşayan bizleri daha da yakınlaştırarak bir araya getirmiştir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, hem milli, hem ekonomik çıkarların iş birliğini daha da güçlendirmesi gerektirdiğini kaydetti.

KKTC’de yapılan yatırımlara değinen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin turizm adası olarak yabancıların ilgisini çektiğini ve Türkiye’den yapılacak yatırımların artmasını hedeflediklerini kaydetti ve bu yönde çağrı yaptı.

Toplantıda, KTTO Başkanı Turgay Deniz, EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, AYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Çatlık konuşma gerçekleştirdi.