Pistte heyecan tavan yaptı

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2020 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı önceki gün Cemsa Sporting Center’de yapıldı

Pistte heyecan tavan yaptı
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Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2020 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası, önceki gün Cemsa Sporting Center’de yapılan sezonun üçüncü yarışı ile devam etti. 11 yaş altı Mini ve Süper Mini kategorilerinde toplam 14 yarışçının piste çıkması yarışın önemli notlarından biriydi. 
Süper Mini kategorisinde sezon başından beri start düzlüğünde gösteri sürüşü sergileyen 4, 5 ve 6 yaşlarındaki Karting Derneği Akademi üyeleri bu yarışta 6 turluk küçük pistte gösteri sürüşü sergilediler ve izleyenlerden alkış aldılar. 7-11 yaş arası miniklerin olduğu kategoride bu sezonun tamamında süren heyecan bu yarışta da devam etti. 

Mini Kategori:
Sıra    No.    Yarışçı    Puan
1    99    Hasan Macila    40
2    7    Niyazi Özçınar    34
3    10    Hasan Halil Onalt    28
4    2    Rüzgar Miralay    26
5    11    Halil İlkay Kahraman    24
6    8    İsmail Araz    20
7    9    Erin Bolkaner    17
8    19    Arif Sezerli    17

Junior Kategori:
Sıra    No.    Yarışçı    Puan
1    3    Mustafa Efeefe    40
2    10    Mete Saygın    34
3    8    Mehmet Salih Çelikden    30
4    99    Necati Hasan Güney     

Senior Kategori:
Sıra    No.    Yarışçı    Puan
1    54    Tolga Güryel    40
2    4    Mert Uzun    34
3    97    Demir Emre    15

Expert Kategori:
Sıra    No.    Yarışçı    Puan
1    77    Güner Ballı    40

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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