Pistte heyecan tavan yaptı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2020 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası, önceki gün Cemsa Sporting Center’de yapılan sezonun üçüncü yarışı ile devam etti. 11 yaş altı Mini ve Süper Mini kategorilerinde toplam 14 yarışçının piste çıkması yarışın önemli notlarından biriydi.

Süper Mini kategorisinde sezon başından beri start düzlüğünde gösteri sürüşü sergileyen 4, 5 ve 6 yaşlarındaki Karting Derneği Akademi üyeleri bu yarışta 6 turluk küçük pistte gösteri sürüşü sergilediler ve izleyenlerden alkış aldılar. 7-11 yaş arası miniklerin olduğu kategoride bu sezonun tamamında süren heyecan bu yarışta da devam etti.

Mini Kategori:

Sıra No. Yarışçı Puan

1 99 Hasan Macila 40

2 7 Niyazi Özçınar 34

3 10 Hasan Halil Onalt 28

4 2 Rüzgar Miralay 26

5 11 Halil İlkay Kahraman 24

6 8 İsmail Araz 20

7 9 Erin Bolkaner 17

8 19 Arif Sezerli 17

Junior Kategori:

Sıra No. Yarışçı Puan

1 3 Mustafa Efeefe 40

2 10 Mete Saygın 34

3 8 Mehmet Salih Çelikden 30

4 99 Necati Hasan Güney

Senior Kategori:

Sıra No. Yarışçı Puan

1 54 Tolga Güryel 40

2 4 Mert Uzun 34

3 97 Demir Emre 15

Expert Kategori:

Sıra No. Yarışçı Puan

1 77 Güner Ballı 40