Hizmetler ödüllendirildi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, halk örgütü kadrolarında görevli 1960 doğumlu mükelleflerine hizmet belgesi takdim etmeye başladı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, hizmet belgesi takdim törenlerinin ilki dün Girne Bölge Müdürlüğü mükelleflerine yönelik GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi'nde icra edildi. Bu yıl düzenlenecek hizmet belgesi takdim törenlerinde toplam 732 mükellefe hizmet belgesi verilecek.

Hizmet belgesi takdim törenleri, 20.00-22.00 saatleri arasında aşağıdaki program dâhilinde gerçekleştirilecek:

1) 1- 29 Temmuz 2020 Çarşamba akşamı Gazimağusa ve İskele Bölge Müdürlükleri bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak Gazimağusa'da bulunan Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda;

2) 2- 05 Ağustos 2020 Çarşamba akşamı Güzelyurt Bölge Müdürlüğü bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Salonunda;

3) 3- 06 Ağustos 2020 Perşembe akşamı ise Lefkoşa Bölge Müdürlüğü bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4'de yapılacak.

Törenlerde, halk örgütü mükelleflerine Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından hizmet belgesi ve plaket takdim edilecek.