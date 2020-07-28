Bilişim yasası işe yarıyor

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Cumhurbaşkanı Akıncı’ya hakaret eden şahıs, özür diledi, videoyu kaldırdı

Bilişim yasası işe yarıyor
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Cumhurbaşkanlığı, Bilişim Suçları Yasası kapsamında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik ağır hakaret ve galiz küfürlerden oluşan videoya ilişkin Polis Genel Müdürlüğüne yaptığı şikayeti, videonun ilgili şahıs tarafından yayından kaldırılarak özür dilenmesi üzerine geri çekti. Söz konusu videoyu yayından kaldıran şahıs, hata işlediğini beyan eden yeni bir video yayınlayarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan, ailesinden ve sevenlerinden özür diledi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı ilgili şikayetini geri çekti.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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