Süper Lige üçüncü bilet

K-Pet 1. Lig'de play-off 2. hafta maçları oynanırken lider Girne Halk Evi rakibi Yalova’yı 3-1 takipçisi Esentepe ise Gençler Birliği’ni 3-2 mağlup ederek 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak final maçında karşı karşıya gelerek K-Pet Süper Lige yükselecek üçüncü takım olmak isteyecekler.

Mesarya ve Dumlupınar’ın ardından Girne Halk Evi veya Esentepe Süper Lig’e çıkacak.

Final niteliğinde olan karşılaşmada beraberlik Girne Halk Evi’nin Süper Lig’e yükselmesine yetiyor. Esentepe’nin ise mutlaka galibiyet alması gerekiyor.

Esentepe’nin son haftalardaki çıkışını play off’ta da sürdürmesi GHE’nin play off’a Gençler Birliği mağlubiyeti ile başlaması 3. çıkacak olan takımı final maçına taşıdı.

Yalova ile Gençler Birliği arasında oynanması gereken 3. hafta maçı ise her iki takımın da iddiası kalmadığı için oynanmayacak.