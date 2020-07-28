Tatar % 50.8, Akıncı % 49.2

Gezici Araştırma Şirketi yeni anketini yayımladı. Şirket Direktörü Murat Gezici yaptığı basın toplantısı ile 17-19 Temmuz tarihlerinde ada genelinde yüz yüze 4 bin 630 katılımcıyla yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Gezici anketin yanılma payının yüzde (+/-) 2.5 olduğunu söyledi.

Murat Gezici, “Anketimizin sonuçları incelendiğinde pandemi öncesine göre bir değişikliğin olmadığı yarışın Ersin Tatar ile Mustafa Akıncı arasında geçeceğinin kesin olduğu net bir şekilde görülmektedir” dedi.

Gezici’nin anketine göre ilk tur Akıncı ilk sırada, Tatar ikinci sırada. İkinci turda ise ipi göğüsleyecek isim Ersin Tatar. Kararsız oyları da dağıttığı zaman anket ikinci tur sonunda Tatar’ı yüzde 50.8 gösteriyor. Akıncı ise yüzde 49.2 oy oranında kalıyor.

İşte araştırma sonuçlarının detayları:

Yarın seçim olsa UBP yüzde 40.6

Araştırmanın ilk sorusu genel seçimle ilgili oldu… UBP’nin açık ara önde olduğu görülüyor. Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın yarın milletvekili seçimi olsa oyunu nasıl kullanmak istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 40,6’sı UBP’ye oy vermek istediğini ifade ederken, % 24,8’i CTP’ye ve % 12,6’sı ise HP’ye oy vermek istediğini söylüyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik halka çeşitli sorular yöneltildi. İşte detaylar

İlk tur: Yüzde 32.2 Akıncı, yüzde 30.7 Tatar

Gezici Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik biri seçenekli biri de açık uçlu olmak koşuluyla ankete katılanlara iki kez ayni soruyu sordu, farklı cevaplar ortaya çıktı.

Ankete katılanlara ayni seçimde olduğu gibi seçenekler sıralandığı zaman Akıncı ilk sırada yer alıyor. Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 32,2’si Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade ederken % 30,7’si Ersin Tatar’a ve % 14,9’u Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini ifade etti.

Seçenek olmayan soruda durum farklı

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin soruda seçenek verilmeyince dağılım şu şekilde oldu: % 33,5’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken, % 29,1’i Mustafa Akıncı’ya ve % 15,1’i Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini kaydetti..

İkinci turda ibre Tatar’a dönüyor

Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Seçim 2. Tura Kalsa ve Adaylar Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı Olsa Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım incelendiğinde yüzde 43.4 Ersin Tatar, yüzde 42.1 Mustafa Akıncı. Bu noktada yüzde 14.5 oranında bir kararsız oy var. Kararsızlar da dağıldığı zaman Tatar yüzde 50.8, Akıncı ise yüzde 49.2 oy oranına yükseliyor.

“İkinci turda sizce hangi aday kazanır?” sorusunun yanıtı…

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’na göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa, ikinci turda hangi adayın kazanacağı ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 36,7’si Ersin Tatar’ın kazanacağını ifade ederken % 31,9’u Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade ediyor.

Partililerin adaylara eğilimi: En sadık TDP

Araştırmaya katılan halkın 7 Ocak 2018 KKTC milletvekili genel seçimlerinde kime oy verdiği ile seçim 2. Tura kalsa kime oy vermek istediği arasındaki ilişki incelendiğinde UBP’ye oy verdiğini ifade edenlerin % 81,3’ü Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken % 12,9’u Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini söylüyor. CTP’ye oy verdiğini ifade edenlerin % 16’sı Ersin Tatar’ a oy vermek istediğini ifade ederken % 70,1’i Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini kaydediyor. Halkın Partisi tabanı %60.8 ile Tatar’ı işsaret ederken, % 28.5’i ise Akıncı diyor. TDP ise Akıncı’ya oldukça sadık… TDP’lilerin oyunun yüzde 95.2’si Akıncı’ya gidecek. DP’lilerin ise kafası oldukça karışık… Seçim ikinci tura kalırsa ve kendi adayları ikinci turda olmazsa, DP’lilerin oyunun %50,8’i Tatar’a, 33.9’u ise Akıncı’ya gidecek. DP’lilerin % 15.3 oranında kararsız olduğu da görülüyor. Bu oran da kararsızlar arasında birinci sırada. İkinci turda YDP tabanın tercihi de % 72.9 ile Tatar..

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020, 15:57