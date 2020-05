Potanın koçları ‘Eylül’ dedi

Basketbolda son günlerde yaşanan ligin tescil edilip edilmemesi ve basketbolun geleceği konusunda Koopspor Koçu Emrah Güven, YDÜ Koçu Halit Kıryağdı, GAÜ Koçu Gökay İskar, DAÜ Koçu Cüneyt Doğan, LAÜ Koçu Vehit Altıncı ve Soyerspor Koçu Ahmet Şahinsoy görüşlerini aktardı.

YDÜ Koçu Halit Kıryağdı: Ligin başlaması oldukça zor

Ligde averajla lider konumda olan YDÜ’nün Koçu Halit Kıryağdı, şu andaki şartlarda ligin başlamasının oldukça zor olduğunu söyledi. Salon sorunu, hakem sorunu ve Pandemi dolayısı ile Amerikalı oyuncularının ülkelerinde olmasının ciddi sıkıntılar olduğunu, bir de inanılmaz sıcakların yaşandığı bu süreçte sporcuların sağlığını olumsuz etkileyeceğini belirten Kıryağdı, ligin tamamlanmasının eylülde olmasının en uygun dönem olduğunu belirtti.

Koopspor Koçu Emrah Güven: Eylülde daha ciddi sıkıntılar olacak

Koopspor Koçu Emrah Güven ise basketbolu çok özlediklerini belirterek, sporcularının bireysel olarak çalıştığını belirterek, 31 gündür vaka olamayan bir dönemden sonra liglerin 20 Haziran gibi başlamasını arzuladıklarını belirterek, bu süreci kaçırırsak kapıların açılacağı bir süreçten sonra eylülde daha ciddi sıkıntılar ile karşılaşacaklarını söyledi. Güven, yabancı konusunda ise oturup konuşarak çözüm bulabileceklerini ve önerilere açık olduklarını belirtti.

GAÜ Koçu Gökay İskar: Basketbolun bir an önce başlaması arzusundayız

Pandemi sürecinde sporcularının belli aralıklarla bireysel çalıştığını belirterek, yabancılarının ülkelerine dönme adına onları serbest bıraktıklarını ve 2 yabancı oyuncularının ülkede olduğunu belirtti. Basketbolu çok özlediklerini belirten İskar, verilecek her karara saygı duyacaklarını ancak basketbolun bir an önce başlaması arzusunda olduklarını söyledi. Ayrıca U16 ve U18 liglerinin de başlaması gerektiğini de ifade etti.

Soyerspor Koçu Ahmet Şahinsoy: Liglerin eylülde oynanması bize daha makul geliyor

Bu süreçte sakat oyuncularının iyileştiğini belirten Şahinsoy, her sporcusunun da evinde çalıştığını söyledi. Basketbolu çok özlediklerini ancak 2 yabancı oyuncusunun yurt dışında olduğunu ve geri gelmeyeceklerini söyledi. Ligin devamını arzuluyoruz ve şartları oturup konuşarak bir program belirlenecek. Soyerspor olarak eşit şartlarda oynanması niyetindeyiz ve haksız rekabet doğmasını istemiyoruz. Bize makul bir zaman verilmesi durumunda yabancısız da olsa oynama taraftarıyız. Ancak liglerin eylülde oynanması bize daha makul geliyor.

LAÜ Koçu Vehit Altıncı: Ligin eylülde oynanması taraftarıyız

LAÜ Koçu Vehit Altıncı ise takımının bu süreci evde geçirdiğini ve bize başlıyoruz derlerse buna hazır değiliz ciddi sakatlıklarla karşılaşacağız ve bu da bize sıkıntı yaşatacak. Yaş ortalamamız çok genç ve öncelikle sağlık diyoruz ve bu kadar kısa sürede ligin devam etmesinin zor olduğunu düşünüyoruz. 3 yabancı oyuncumun yurt dışında olması kadro sıkıntısı yaratıyor ve derin kadromuz olmaması dolaysıyla lige hazırlanmamız zor olur ve temmuz ağustosta sıcaklarda oynamak mümkün değil. Ligin eylülde oynanması taraftarıyız.

DAÜ Koçu Cüneyt Doğan: Liglerin bu sürede başlayacağını düşünmüyorum

DAÜ Koçu Cüneyt Doğan yaptığı açıklamada, herkesin bir hayal dünyasında yaşadığını belirtirken Covid’ten dolayı salonların açılmadığını, hakem paralarının ödenmediğini, Devlet tarafından izin verilmediğini ve bunlara çözüm bulunmadan biz liglerin başlamasını konuşuyoruz. Benim görüşüm liglerin bittiği yönündedir, eylül ayında yeni yapı ile başlayabiliriz. Sporcularımın 6 tanesi yurt dışında ve idmanlarına devam ediyorlar ancak bu oyuncularımın ne zaman döneceği belirsiz. Liglerin bu sürede başlayacağını düşünmüyorum. Ligleri eylülden itibaren başlatmamız gerektiğini düşünüyorum.