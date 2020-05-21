Sağlıksız kaçak kesime suç üstü

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sağlıksız kaçak kesim operasyonu ile ilgili sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Harmancı, “Belediye ekiplerinin kaçak et baskını yaptığını Yaklaşık 15 gün boyunca zabıta arkadaşlarımız önemli bir takip gerçekleştirmiş ve Haspolat ağıllar bölgesinde bulunan bir mandranın sağlıksız ortamda kaçak kesim yaparak özellikle yabancı öğrencilere satış yaptığını tespit etmişlerdir. Zabıtamız ve polisimizin bugün ortak yaptığı başarılı operasyonda ilgili Mandra mühürlenerek şahıs polise intikal ettirilmiştir.” Dedi