Federasyonlar buluşuyor

Spor federasyonları bu akşam bir araya gelerek ortak hareket etme amacıyla yeniden toplanıyor.

Federasyonlar buluşuyor
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32 federasyon ve Otomobil Kurumu bu akşam saat 19.00’da masatenisi federasyon salonunda toplanıyor. Sporun ortak sorunlarının ele alınacağı toplantıda, bundan sonraki süreçte federasyonların birlikte hareket etmesi görüşülecek. 
Federasyonlar bundan sonraki dönemlerde spor için ortak vizyon belirleyecek.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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