32 federasyon ve Otomobil Kurumu bu akşam saat 19.00’da masatenisi federasyon salonunda toplanıyor. Sporun ortak sorunlarının ele alınacağı toplantıda, bundan sonraki süreçte federasyonların birlikte hareket etmesi görüşülecek.
Federasyonlar bundan sonraki dönemlerde spor için ortak vizyon belirleyecek.
Federasyonlar buluşuyor
Spor federasyonları bu akşam bir araya gelerek ortak hareket etme amacıyla yeniden toplanıyor.
32 federasyon ve Otomobil Kurumu bu akşam saat 19.00’da masatenisi federasyon salonunda toplanıyor. Sporun ortak sorunlarının ele alınacağı toplantıda, bundan sonraki süreçte federasyonların birlikte hareket etmesi görüşülecek.
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