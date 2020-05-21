Federasyonlar buluşuyor

32 federasyon ve Otomobil Kurumu bu akşam saat 19.00’da masatenisi federasyon salonunda toplanıyor. Sporun ortak sorunlarının ele alınacağı toplantıda, bundan sonraki süreçte federasyonların birlikte hareket etmesi görüşülecek.

Federasyonlar bundan sonraki dönemlerde spor için ortak vizyon belirleyecek.

