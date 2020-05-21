Ayni noktada yine yangın

Tepebaşı - Kalkanlı köyleri arasında bulunan Domuz çiftliği mevkiinde yangın çıktı

Ayni noktada yine yangın
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Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Bugün saat 14.00 sıralarında,  TepebaşıKalkanlı köyleri arasında bulunan Domuz çiftliği mevkiinde  yangın meydana geldi.
Yangın  kontrol altına alınmış olup sogutma çalışmaları devam ediyor.  Yangına polis itfaiye,  sivil savunma ve orman dairesi ekipleri tarafından müdahale  ediliyor.  Yangın sonucu yaklaşık 35 dönümlük makilik alan yanarak zarar gördü.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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