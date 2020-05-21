Ayni noktada yine yangın

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Bugün saat 14.00 sıralarında, Tepebaşı - Kalkanlı köyleri arasında bulunan Domuz çiftliği mevkiinde yangın meydana geldi.

Yangın kontrol altına alınmış olup sogutma çalışmaları devam ediyor. Yangına polis itfaiye, sivil savunma ve orman dairesi ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Yangın sonucu yaklaşık 35 dönümlük makilik alan yanarak zarar gördü.