Mahkumlara görüşme müjdesi

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı süresince, Merkezi Cezaevi’nde uzun süredir aile ve yakınlarıyla yüz yüze görüşme gerçekleştiremeyen mahkum ve tutukluların, sağlık riski yaratmayacak şekilde, Sağlık Bakanlığı uzmanlarının önerdiği tedbirler çerçevesinde, kapalı görüş sistemi ile aile ve yakınlarıyla görüşmelerine imkan yaratılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Mahkum ve tutukluların, aile ve yakınları ile her mahkum için bir kez olmak kaydıyla, en çok iki kişiyle görüşme yapabilecekleri bildirildi..

Tarih ve saatler belirlendi

Bayram ziyaretleri 24-27 Mayıs 2020 tarihleri arasında sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki periyot şeklinde gerçekleştirilecektir. Birinci periyot saat: 09.00-13.00 / ikinci periyot ise saat:13.00-16.00 arasında olacaktır.

Ağır ceza hükümlüleri için Bayram Ziyareti 24-25 Mayıs tarihlerinde tam gün, hafif ceza hükümlüleri için Bayram Ziyareti 26 Mayıs tarihinde sabah 09.00-13.00 saatleri arasında, hükümsüz tutuklular için Bayram Ziyareti ise 26 Mayıs öğleden sonra 13.00-16.00 saatleri ile 27 Mayıs tam gün olacak şekilde düzenlenmiştir.

Mahkum ve tutukluların, Bayram süresince ziyaret günlerini ve saatlerini önceden ailelerine telefoniyen bildirmeleri cezaevi idaresi tarafından sağlanacaktır.

Bayram ziyaretleri süresince mahkum ve tutuklular için eşya veya para alımı yapılabilecek fakat eşyalar 6 saat bekletildikten sonra mahkum ve tutuklulara verilecektir.

Mahkum ve tutukluların çocukları dışında cezaevine çocuk ziyaretçi alınmayacaktır”