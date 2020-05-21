Rumlar hangi kapayı açacak, hangisi kapalı kalacak

Politis gazetesi Kıbrıs Türk tarafı ile Rum tarafı arasında sınır kapılarının açılması konusunda prosedürel düzeyde ciddi anlaşmazlık çıkması tehlikesinin bulunduğunu ve gecikmeler yaşanabileceğini yazdı.

Gazete, Başbakan Ersin Tatar’ın konuyla ilgili dünkü açıklamalarının ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanıtının, her ne kadar olası bir açılmanın gidişatıyla ilgili yöntem konusundaki yaklaşımları farklı olsa da, Kıbrıs Türk tarafının geçiş kapılarının açılması için atılacak adıma hazır olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Gazete, tam da bu noktada Rum Yönetimi’nin rahatsızlığı bulunduğunu ve Rum Başkanlığı’nı olası gelişmelerle ilgili harekete geçtiğini; çünkü hiçbir koşulda, bu tür kararları vermede tek yetkili olan “yasal hükümetin”, KKTC Hükümeti veya herhangi bir teknik komite aracılığıyla ortak karar vereceği imajının hakim olmasını istemediğini yazdı.

Derinya, Aplıç, Lokmacı ve Bostancı kapalı kalacak

Rum Hükümeti’nin, Ledra Palace, Metehan, Akyar, Beyarmudu ve Yeşilırmak kapılarının, koronavirüsle mücadele kapsamında belli bir yöntem ve denetim çerçevesinde açık kalacağının teyit edilmesine ilişkin bir eylemde bulunmayı düşündüğünü kaydeden gazete, tedbirler çerçevesinde kapatılan Derinya, Aplıç, Lokmacı ve Bostancı kapılarının ise ilk aşamada bir süre daha kapalı kalmasının planlandığını belirtti.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuyla ilgili nihai kararını aldığında, herhangi bir prosedür başlatmadan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı bilgilendireceğini yazdı.