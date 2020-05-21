Parti Başkanları Saray’a çağrıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarın Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla görüşecek.

11.30’da Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda kamu hizmetlerine ilişkin bazı sorunların yanı sıra genel bir durum değerlendirmesi de yapılacak. Hükümetin yürüttüğü açılım ve normalleşme süreci ile ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis ile bugün yaptığı telefon görüşmesi hakkında ayrıntılı bilgi verecek ve değerlendirmede bulunulacak.