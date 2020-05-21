Güney sıfırlanamıyor!

Güney Kıbrıs’ta bugün 2 bin 647 corona virüs testi yapıldı. Testler sonucunda bir yeni pozitif vakaya rastlandığı açıklandı. Böylelikle toplam vaka sayısı 923’e yükselmiş oldu.

Güney Kıbrıs’ta hastanede corona virüs tedavisi gören 8 hasta kaldı. Güney’de corona virüsten dolayı 24 kişi hayatını kaybetti