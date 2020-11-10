Spor Dairesi Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunun kullanımında olan Atatürk Stadı altındaki federasyon binası Dağcılık Spor Derneği’ne verildi.

Federasyonun haberi yok

Konuyla ilgili olarak Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu olaydan habersiz olduğunu belirterek “Bunu ilk kez sizden duydum. Kimse ne telefonla ne de yazıyla bize bilgi vermedi” dedi.

Sorulsaydı yok mu diyecektik?

Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu, kendilerine sorulmuş olsa karşı çıkmayacaklarını belirterek “Kötü olan bizden habersiz yangından mal kaçırır gibi habersizce yapılması. Sorulsaydı yok mu diyecektik?” dedi.

Federasyondan alındı derneğe verildi

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’ın yazılı talimatıyla Dağcılık Spor Derneği’ne verilen Basketbol Federasyonu ile Satranç Federasyonu arasındaki bölüm Vücut Geliştirme Federasyonu’nun kullanımında bulunuyordu.

Bazı federasyonların binası yok

Ülkemizde bulunan 33 Spor Federasyonu’nun bazılarının binası yokken bir derneğe yer verilmesi ise binası olmayan federasyonları ayağa kaldırdı. Bu federasyonların Spor Dairesi’ne karşı eylem hazırlığı başlattığı da gelen bilgiler arasında.

Genel Yönetim Kurulu habersiz

Konuyla ilgili olarak Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana karardan haberi olmadığını belirterek bu kararın kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Dana, Genel Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırarak bu konuyla ilgili kararı iptal edeceklerini söyledi.

Derneğin üyesi iddiası

Konuyla ilgili olarak muhabirimizin görüşlerine başvurduğu bazı kişiler Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’ın, Dağcılık Spor Derneği ile doğa yürüyüşlerine katıldığı ve mensubu bulunduğu derneğe böyle bir kıyak yaptığı iddiasında bulundu.

Konuyla ilgili olarak ulaşmaya çalıştığımız Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan telefonlara cevap vermedi.