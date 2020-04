 “Şu an için spora hayır”

Çetinkaya Başkanı Bülent Dizdarlı, yaptığı açıklamada, şu an için açık ve net spora hayır dediğini belirterek “Futbol Federasyonu kararını aldığı zaman, oturup değerlendiririz. Beni ilgilendiren, sporun yeniden başlama kararının verildiği gün ülkemizin durumudur. Ama şu an için cevabım hayır’’ dedi.

Serkan izin aldı ve açıklamasını yaptı

“Serkan bizim kaptanımız. Dün bana kendisine bir röportaj talebinin olduğunu ileterek izin istedi. Serkan da bunun üzerine arkadaşlarıyla konuşarak basın açıklaması yaptı. Sağlık ve bilim kurulu bir karar alacak. Eğer şartlar uygunsa çıkar oynarız. Eğer şartlar uygun değilse ve sağlığımızı etkileyecek durumduysa takımımızı çekeriz” diyen Bülent Dizdarlı “Genel kurul yaparım. İstifa ederim. Devam ettirmek isteyen başkası olursa, gelir, alır ve devam eder” diyerek tavrının net olduğunu vurguladı.

Küme düşeriz ama sahaya çıkmayız

Çetinkaya’nın kaderini tek başına belirleyecek olan kişi olmadığını söyleyen Bülent Dizdarlı “Ancak camia oynamama konusunda yanımda olursa o zaman sahaya çıkmayız. Küme düşeceksek de düşeriz. Sonuçta dünyanın sonu değil” dedi.

4 Mayıs’ta antrenmanlar başlarsa takımı antrenmana indirmem

Dünya Sağlık Örgütü, UEFA’yı tüm spor organizasyonlarını 2021’e kadar ertelemesi yönünde uyardığını hatırlatan Dizdarlı “Durum çok ciddidir. Her şeyden önce ben bir hekimim. Ben halen daha ilk söylediğim pozisyondayım. Şu an 4 Mayıs’ta antrenmanların başlama onayı verilse, ben takımımı sahaya indirmem. Çünkü ne pandemi hastanesi ne yoğun bakım grupları ne de diğer hazırlıklar tamam değil. Şu an için açık ve net spora hayır diyorum” dedi.

Federasyon karar verdiği gün değerlendiririz

Futbol Federasyonu kararını aldığı zaman, oturup değerlendireceklerini kaydeden Dizdarlı “Beni ilgilendiren, sporun yeniden başlama kararının verildiği gün ülkemizin durumudur. Ama şu an için cevabım hayır’’ açıklaması yaptı.

“Sıcak hava konusunda spor hekimlerine danışılmalı”

Başkan Bülent Dizdarlı, hava sıcaklığının da sporla bağlantılı olduğu sorusuna ise ‘’Bu ülkenin çok başarılı spor hekimleri vardır. Maçların oynanacağı zaman bu konuları spor hekimleri ile konuşmak lazım. Hava sıcaklığının durumu sporcu sağlığını nasıl etkiler? Ne yapılmalı? vs. insan fizyolojisinin o sıcakları kaldırıp kaldırmayacağını en iyi spor hekimleri bilecektir. Temmuzda 40 derece sıcakta maç yapmak çok da kolay değil diye düşünüyorum. Tüm bunları hekimlerle konuşup değerlendirmek gerekir’’ şeklinde konuştu.