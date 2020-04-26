Köprü Göleti  sağlamlaştırıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su işleri Dairesi, Korkuteli - Dörtyol bölgelerinde tarım alanlarında tahribata neden olan sulama kanallarının temizlenmesi sonucunda, Köprü Göleti’nden sızan suların kontrol altına alındığını açıkladı.

Geçtiğimiz yıllarda Köprü Göleti’nin sulama kanalı ve gövdesine verilen tahribatlardan dolayı sızan sular, bölgedeki tarım arazilerine zarar vermişti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Köprü Göleti’nden sızan suyun tarım arazilerindeki tahribatı önlenmesi amacıyla Su İşleri Dairesi tarafından başlatılan çalışmayı yerinde inceledi.

Çalışmalar neticesinde, Korkuteli Mera alanı ve hayvan barınakları bölgesinde bulunan sulama kanalları temizlenip, göletten sızan suların tarım arazilerine zarar vermesi engellendi.



Oğuz: Su varlığı önemli

Bakan Oğuz, su varlığının ülke için çok önemli olduğunu ve suyun dikkatli şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Suyun kontrollü bir şekilde toplanması ve kullanılmasının önemini vurgulayan Bakan Oğuz, Köprü Göleti’ne halen bir su akışı olduğunu, bu akış dolayısıyla Korkuteli bölgesindeki ekili tarım arazilerinin zarar görmesi nedeniyle çiftçilerden ve Belediyeden gelen talep sonucunda söz konusu çalışmanın yapıldığını ifade etti.

Oğuz, geçtiğimiz yıllar içerisinde birçok dere yataklarının ve kanalların tahribata uğrayıp yok edilmesi sonucunda, verimli yağışların yaşandığı dönemler dahil olmak üzere, sorunların ortaya çıktığını söyledi.

Bakan Oğuz, yapılan çalışmadan dolayı yüklenici firmaya, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü'ye ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



Başvuru gerekiyor

Dörtyol, Güvercinlik, Çayönü, Korkuteli ve Köprü köylerini kapsayan bölgeler içerisinde bulunan sulama kanallarını ve tarımsal amaçlı olarak suyu kullanmak isteyen üreticilerin, Su İşleri Dairesi’ne başvurmaları gerektiği da belirtildi.



Köprü Göleti ile ilgili projeler tasarlandı

Yapım yılından itibaren atıl durumda olan Köprü Göleti’nin uzun uğraşlar sonucu su tutmaya başlaması ile birlikte, birtakım projeler tasarlanmıştı. Projelerin ilk etabı, bugüne kadar yapılmayan gölet temizliği ve gövde yapısının bakım ve onarım çalışması olacak. AB-UNDP destekli projeye Beyarmudu Belediyesi, KUŞKOR , Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak başvuru yapılmıştı.

Oğuz: Veterinerler özverili çalışıyor

Öte yandan Bakan Dursun Oğuz, veteriner hekimlerinin, yılın her döneminde özverili çalışmalar sergileyerek, hayvan sağlığında ve hayvan hastalıkları ile mücadelede büyük emek sarf etmekte, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşım için önemli katkılar ortaya koymakta olduklarını belirtti.

Oğuz, Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, salgınlar konusunda deneyimli olan veteriner hekimlerin, her yıl pek çok salgınla mücadele ettiğini vurguladı.

