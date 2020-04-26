5 milyon Euro ayrıldı

Avrupa Komisyonu, 4. Kırsal Kalkınma Hibe Programı kapsamında birinci grup hibe sözleşmelerini Kıbrıs Türk toplumundan çiftçilerle imzaladı. Toplam bütçesi 5 milyon Euro olan hibe programında 58 hibe başvurusu onaylandı.

Hibe Programının amacı, bir yandan doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik ederken, diğer yandan tarımsal ve hayvansal üretimi geliştirerek Kıbrıs Türk toplumunda kırsal ekonominin rekabet gücünü artırmaktır.

Halen devam etmekte olan sözleşme imzalama sürecinde Avrupa Komisyonu bugün itibariyle 25 hibe sözleşmesi imzalamış bulunmaktadır. Hibe sözleşmelerinde, yenilenebilir enerji alanındaki maliyetleri düşürürken, kârlılığı artıracak şekilde tasarlanan yenilikçi kavramlar vurgulanmıştır.

Ayrıca, süt üretiminde gelişmiş yöntemleri içeren ve hellim/halloumi üretiminde kullanılabilecek koyun ve keçi sütü üretimini artırmayı amaçlayan projeler de onaylanan hibeler arasında yer almıştır.

AB tarafından sağlanan hibe destek miktarı, 24 ay boyunca sürecek olan sözleşme başına ortalama 90.000 Euro'nun üzerindedir.