Güney'de 2 bin 467 test 

Güney Kıbrıs’ta dün toplam 2 bin 467 kişiye Coronavirüs testi yapıldı. Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dünkü testler sonucunda 6 yeni pozitif vakanın ortaya çıktığı belirtildi. Böylece toplam vaka sayısı 810 oldu.

Bu arada Rum Sağlık Hizmetleri Birimi Müdürü Marios Loizu, önlemlerin gevşetilmesi çerçevesinde maske kullanımının zorunlu olup olmayacağı şeklindeki bir soruyu yanıtlarken; önlemlerin gevşetilmesine ilişkin karara eş zamanlı olarak, süpermarketler, toplu taşıma araçları gibi kalabalık ortamların olduğu yerlerde maske kullanımının büyük bir ihtimalle önlemlere ekleneceğini söyledi.

Fileleftheros gazetesi de, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, doktorlar, doktor sendikaları ve Rum Sağlık Hizmetleri Birimi yetkilileriyle bir araya gelerek atılması gereken adımları ele aldığını yazdı.

Gazete toplantı çerçevesinde, doğru istihdam ve tüm gerekli alt yapı çalışmalarının ileriye götürülmesi yönünde karar üretildiğini belirtti.

Habere göre kamu sağlık sektörünün, bir yandan Coronavirüsün önümüzdeki dönemde daha tehditkar şekilde geri dönüp dönmeyeceğinin bilinmemesi, diğer yandan da diğer hastaların ihtiyaçlarının biriktiği bu nedenle devlet hastanelerin yeniden açılmasında yanlışa yer olmaması nedeniyle, yeniden düzenlenmesi gerektiğine de vurgu yapıldı.

Anastasiadis, devlet hastanelerinin, sağlık çalışanlarının ve sağlık sektöründeki diğer çalışanların ihtiyaçlarının kayda geçirilmesi talimatı verdi.

Anastasiadis ayrıca korona vakaları için çalışanlara “bonus” ödenek verilmesi yönündeki talebe de olumlu karşılık verdi.

Çin’den 5’inci parti tıbbi malzeme

Fileleftheros gazetesi, Çin Halk Cumhuriyeti’nden Güney Kıbrıs’a hibe şeklinde gönderilen 5’inci parti tıbbi malzeme sevkiyatının geçtiğimiz Perşembe akşamı gerçekleştiğini yazdı.

Habere göre tıbbi malzemeler arasında yüksek koruma maskeleri-swaps, galoş, ayakkabı örtüleri bulunuyor.

Alithia gazetesi de yabancı basının, Güney Kıbrıs’ın Coronavirüs mücadelesindeki çalışmalarını övdüğünü yazdı.

Gazete “Associated Press” ve “New York Times” gibi uluslararası basının, Güney Kıbrıs’taki siyasetçilerin uzmanların görüşlerini dinlediğine dikkati çektiklerini yazdı.

Habere göre uluslararası basın ayrıca Güney Kıbrıs’ın pandemiyi başarıyla göğüslediği ve göğüslemeye devam ettiğinden de söz etti.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2020, 08:04