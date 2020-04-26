Açlıktan ölen insanlar varken gıda israfına tepki vererek bir şeyleri değiştirme düşüncesiyle uluslararası Slow Food Gençlik Örgütü tarafından dün dijital ortamda düzenlenen Dünya Çorba Günü etkinliğine, Kuzey Kıbrıs’ın ilk Slow Food birliği “Slow Food Salamis”in de destek verdiği açıklandı.

Slow Food Salamis Lideri Umut Kurşun yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Çorba Günü’nün, dünyada 1.3 milyar ton gıda eve girme şansı bulamadan çöp olmasına, her 10 saniyede bir çocuğun açlıktan ölmesine tepki verme ve bir şeyleri değiştirme vaktinin geldiğini düşüncesiyle, slow food gönüllüsü gençlerce tüm dünyada çöpe giden gıdalara israfa ve açlığa tepki olarak düzenlendiğini kaydetti.

Kurşun, tüm dünyayla birlikte bu yıl Covid-19 tedbirleri nedeniyle dijital ortamda #wdsd20 etiketiyle kutlanacak Dünya Çorba Günü (World Disco Soup Day) etkinliğine, “Evde Kal Çorba Yap” sloganıyla destek vereceklerini belirtti.

Kurşun, şunları kaydetti:

“Amacımız dünyadaki açlığa neden olan gıda israfına dikkat çekmek için atık olarak görülen ve çöpe giden ancak hâlâ kullanılabilir durumda olan evde ne varsa tahıl, baklagil veya sebzeleri kullanarak hazırlayacağımız ve büyüklerimizden alacağımız geleneksel tariflerle yapabileceğimiz farkındalık çorbasını ayrımsız ve dolaysız herkesle paylaşmak ve bunun birleştirici gücü ile evlerimizde kalarak dayanışmak olacak.”

