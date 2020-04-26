Ceza alacaklar

Limasol’a bağlı Erimi’deki “Ayios Yeorgios Spileon Manastırı”nda geçtiğimiz gün ayin yaptıkları tespit edilen 14 kişinin yargıya sevk edildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin, Manastırın önünde park edilmiş olarak bulunan araçların plaka numaralarından yola çıkarak olayla ilgili olarak 8 kişiyi daha tespit ettiğini yazdı.

Habere göre, olayla ilgisi olduğu tespit edilen 14 kişi yargı önüne çıkacak.

Alithia gazetesi ise olayla ilgili olarak polisin 20 kişiyi sorguladığını yazdı.

Gazete bir başka haberinde ise polisin, geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir başka ayin olayı nedeniyle sözde “Omorfo Metropoliti” Neofitos’un ifadesini aldığını belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, 152 doktor ve hemşire-hasta bakıcının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup göndererek kiliselerin yeniden açılmasını talep ettiğini yazdı.

Habere göre bahse konu doktorlar ve hemşireler, fırınlar gibi faaliyette olan iş yerlerine yönelik çifte standart uygulandığını savunarak kiliselerin yeniden açılmasını talep ettiler.

İmam tutuklandı

Bu arada Haravgi gazetesi Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren KISA isimli “Eşitlik, Destek ve Irkçılığa Karşı Hareket”in, Ömeriye Cami İmamının, Ramazan Ayı’nı ailesiyle birlikte geçirmesi için en kısa zamanda serbest bırakılması amacıyla Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müdahalesini talep ettiğini yazdı.

Habere göre KISA, bu konuda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup gönderdi.

KISA, Ömeriye Cami İmamının, 23 Nisan 2020’de Ömeriye Cami dışında tutuklandığını ve Mennoya’daki tutukevinde, sınır dışı edilmek üzere “gayri resmi göçmen” olarak tutuklu bulunduğunu ifade etti.