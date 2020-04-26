Daha etkin  denetim şart

Ömer KADİROĞLU

Korona virüs pandemisinin ülkemizde yaşanmaya başlamasıyla piyasada özellikle temel ihtiyaçlara ve hijyenik ilaçlara yapılan artışlara vatandaşın tepkisi sürüyor. İçinden geçmekte olduğumuz bu süreçte korona virüs pandemisi market fiyatlarına da yansıdı. Ülkede yaşanan salgın nedeniyle bazı vatandaşlar market fiyatlarının çok yükseldiğinden dert yanarken devletin piyasada denetleme yapmasını istediklerini ifade etti. Piyasa fiyatlarının normal düzeyde seyrettiğini ifade eden bazı vatandaşlar da var ancak hepsinin ortak noktası denetimlerin arttırılması yönünde. Diyalog’a konuşan vatandaşlar şunları ifade etti:

Cemal Yıldız

“Temel ihtiyaçlarımızı almak adına bugün market alışverişine çıktık. Aydan aya çıkıp alışveriş yapıyorum. Alışveriş dışında dışarıya çıkmıyorum. Coronavirüs salgını çıkalı marketlerde çok fazla bir fiyat artışı gözlemlemedim. Coronavirüs salgını nedeniyle bazı ürünlerde bir artış olduğunu duyuyorum ancak ben şahsen yüksek bir fiyata rastlamadım. Zaten böylesi bir zamanda fiyatları arttırmaları da kabul edilemez bir hareket olur ve en ciddi şekilde tepkimizi gösteririz. Coronavirüs ile ilgili devletin aldığı tedbirler geç de olsa yeterlidir diye düşünüyorum. Umarım herkes alınan bu kararlara saygı duyar. Bu sağlığımız için çok önemlidir. Devletin de piyasada denetimler yaparak fırsatçılığı önlemesi gerekiyor…”

Fethi Uçay

“Alışverişe çıkarak acil ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Alışverişlerimizi haftalık yapıyoruz ve bu süreçte haftada bir dışarıya çıkıyoruz. Corona virüs salgını başladıktan sonra piyasada az da olsa bir fiyat artışı oldu ancak bence bu normaldir. Devlet yetkilileri de piyasada denetimler yaparak eğer varsa fiyat artışlarını önlemesi gerekiyor. Devlet tarafından alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan marketlerde insanlar çok iç içe oluyor. Buna vatandaşların dikkat etmesi hem salgının yayılmasını önleyecek hem de sağlıklarında bir sorun olmayacaktır…”

Hacı Çakmak

“Alışveriş için dışarıya çıktık. Ucuz olan ne varsa alacağız ve iki haftalık bir alışveriş yapacağız. Alışverişimizi sık sık dışarıya çıkmamak adına 15 günlük yapıyoruz. Corona virüs salgını çıktı çıkalı temizlik ürünlerinde bir artış gözlemledim. Daha önce 7 lira aldığımız bir ürünü 11 liraya alıyoruz. İlaçların artış yaşaması korona virüsle mücadelede kullanılması dezenfekte çalışmalarında kullanılması nedeniyle talep artıca fiyatlar da arttı. Devlet bunun önüne geçebilmesi adına denetleme yapması ve piyasayı hiç boş bırakmaması gerekiyor…”

Ahmet Çelik

“Temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için markete geldik. Alışverişimizi genelde haftada bir yapıyoruz ki çok fazla dışarıya çıkmayalım. Coronavirüs salgını çıktı çıkalı piyasada temizlik ürünlerinde bir artış yaşandı. Temizlik ürünlerine böylesi bir zamanda böylesi bir artış yapılması kesinlikle doğru değildir. Devlet yetkililerinin bu konuda gereken tedbirleri alabilmek adına denetimler yapması gerekiyor. Böylece hem halk hem de kendileri kazanmış olacaktır…”

Emine Çelik

“Alışveriş yapıyorum ve genel olarak alışverişimizi haftalık yapıyoruz ki enden haftada bir çıkalım. Genel olarak piyasa fiyatlarında bir artış yoktur. Mevsimi gelen meyve ve sebzelerin fiyatları değişiyor. Diğer yandan temizlik ürünlerinin fiyatları ise aldı başını uçtu. Normal şartlarda altı ayda bir aldığımız kolonyayı şimdilerde hemen her gün bir şişe alıyoruz ancak fiyatı 10 TL’den 22 TL ve üzeri olarak değişkenlik gösteriyor. En küçük cep antibakteriyel jeli bile 20 liradan alır olduk. Devletin bu konuda etkin denetimler yaparak piyasadaki fiyat dengesini koruması gerektiğini düşünüyorum…”

Turgay Bladanlı

“Alışveriş yaparak eksiklerimizi gidermek adına dışarıya çıktık. İhtiyaçlarımızı alıp geri evimize döneceğiz. Çok sık dışarıya çıkmamak adına 3-4 günlük olarak alışveriş yapıyoruz. Bu salgın çıkalı piyasada fiyat artışı var mı bilmiyorum ancak böylesi bir durum varsa da devlet tarafından denetlenerek denge korunmalıdır. Devlet tarafından pandemiye karşı alınan tedbirleri yeterli bulmuyorum. Tedbirleri almakta hem geç kalındı hem de yetersiz tedbirler alındı. İş yerlerinin kapatılması gereksizdi. Berber istiyoruz yok, elektrik malzemesi arıyoruz bulamıyoruz. Bu süreçte iş yerlerinin kapatılmasını gereksiz buluyorum…”

Hüseyin Bağçalı

“Alışveriş yaparak eksiklerimizi gidermek için markete geldik. Genel olarak 15 günde bir çıkarak alışveriş yapıyoruz. Çok fazla dışarıya çıkmıyoruz çıktığımız zaman da en geç yarım saatte geri dönüyoruz. Corona virüs salgını çıkalı süt ürünlerine bayağı bir zam geldi. Daha önce 29 liraya aldığımız peynirler şimdi 37 lira oldu. Diğer yandan sebze ve meyvelere de zam yapıldı. Bu virüs nedeniyle insanlarda zaten bir etki vardı bir de fiyatların yüzde 30’a varan artışlar görülünce bir o kadar daha moralleri bozuluyor. Piyasada fiyatların böylesi bir süreçte değil arttırılması aksine indirim yapılması gerekirdi. Bu konuda devlet ciddi bir denetim yaparak piyasadaki fırsatçılara aman vermemesi gerekiyor. Devletin çalışan görevlileri bu konuda denetim yaparak fırsatçıları cezalandırması gerektiğini düşünüyorum…”