Uluslararası girişim yapılacak

Kaya EMİROĞLU

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 5 haziranda yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa aday olan Tekin Birinci, özellikle uluslararası alanda ciddi girişimler yapacaklarını söyledi.

Bir televizyon kanalındaki programa telefonla katılan Birinci, yönetim kurulu listesini de büyük oranda oluşturduklarını belirtti.

Çok sesli bir yönetim anlayışında olacaklarına işaret eden Birinci, manifesto şeklinde projelerini yakın zamanda açıklayacaklarını belirtirken, mevcut çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Lobicilik çalışmalarını artıracağız

“Önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde üç önemli uluslararası organizasyon var. Türkiye’nin de katılacağı organizasyon var. Türkiye Milli takımı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Azerbaycan’la maç yapacak” diyen Tekin Birinci “Orada KKTC olarak temsilciliğimiz vardır. 2022 Dünya Futbol Şampiyonası’nın yapılacağı Katar’da da vardır. Başkan seçilmem halinde yurtdışında bulunan temsilciliklerimizi harekete geçireceğim. Lobicilik çalışmalarını en üst düzeye çıkarmak istiyorum. İlk hedefimiz futbolumuzu dünyaya açmaktır” dedi.

FIFA’yla ilişkiler ve TMS sistemi

Bir yol haritası oluşturduklarına dikkat çeken Tekin Birinci, FIFA’yla olan ilişkileri yeniden harekete geçireceklerini vurguladı. “Milli Takım ve diğer takımlarımızı dünyaya açacağız.” diyen Birinci, KTFF’nin mevcut başkan ve yönetimle bu konuda ileriye gitme durumu olmadığını söyledi. Kendisinin daha önce denenmemiş bir girişim yapacağını kaydeden Birinci, FIFA nezdinde yasal bir girişim yapacaklarını, en kötü ihtimalle iki yıl içerisinde dostluk maçlarının yapılabileceğini açıkladı. TMS sistemiyle ilgili çalışmalarını da aktaran Birinci, bunun FIFA’nın kullandığı oyuncu transfer ve kayıt sistemi olduğuna ve KKTC’de uygulanmadığına dikkat çekti. Tamamıyla online olan sistemin dünyada her futbol federasyonunda bulunduğuna, ancak KTFF tarafından şu an kullanılmadığına işaret eden Birinci “Bu elzem bir sistemdir. Ülkeye giren çıkan her oyuncuyu kayıt altına almak istiyoruz” şeklinde konuştu. ITS (International Transfer Certificate-Uluslararası Transfer Sertifikası) belgesiyle bu sistemin gerçekleştirebileceğini belirten Birinci, bu konuda da ülkede herhangi bir çalışma yapılmadığına işaret etti. Birinci, bu konuda TFF veya AFA (Azerbaycan FF) kuruluşlarına ihtiyaçları olduğunu ve kendilerine yardım edebileceklerini de kaydetti.

Spor Bakanlığı ve sponsorluk

Ülkede bulunmayan Spor Bakanlığı’nın yeniden hayata geçirilmesi konusunda da tüm federasyonlar ve siyasi makamlarla istişare ederek çalışma başlatacaklarını vurgulayan Birinci, sponsorluk yasasının geçirilmesi konusunu gündeme getireceklerini ve statlarda KTFF tarafından finanse edilecek dünya standartlarında reklam panolarının yapılması hususunda da çalışma yapacaklarını belirtti. Birinci, bunun hem KTFF’ye hem de kulüplere ek gelir getireceğini kaydetti.

TFF ve Londra TTFF ile ilişkiler

Türkiye Futbol Federasyonu’yla bazı görüşmeler yapıldığını, bunun KKTC’ye pozitif bir yansımasını göremediklerini ve tam bir bağ kurulamadığını söyleyen Birinci, bunu tesis etmek için çalışma başlatacaklarını ifade etti. Futbolun oynatılmadığı bu dönemde Türkiye’ye çok sayıda futbolcu gittiğine dikkat çeken Birinci, bundan da ülke futbolunun ve kulüplerin zarar gördüğünü belirtti. Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu’yla bazı ilişkileri olduğuna da dikkat çeken Birinci, federasyonun son zamanlarda başarılı çalışmalar yaptığını gözlemlediklerine, özellikle altyapı konusunda TFF’yle çalışmalar yaptıklarına işaret etti. Londra TTFF’yla olan ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini kaydeden Birinci, “Her yıl olacak mıydı, olmayacak mıydı? diye tartışması olan Londra Kupası yerine kulüp veya karma bazında maçlar yapılabilir” şeklinde konuştu. Yurtdışında yaşayan ve profesyonel olan futbolcularla ilgili de çalışma başlatmak istediklerini belirten Birinci, Colin Kazım, Ömer Rıza ve Aziz Behiç’i de buna örnek gösterdi.

Futbolun pazarlanması ve milli maçlar

Kıbrıs Türk futbolunun özellikle Türkiye televizyon kanalları veya platformları aracılığıyla pazarlanması gerektiğine dikkat çeken Birinci, bunun çok büyük bir gelir kalemi olacağına işaret etti. Yurtdışında bağlantıları olan eski ünlü futbolcularla anlaşarak fahri futbol temsilciliği konusunu gerçekleştirmek için bir komite kurmayı düşündüğünü belirten Birinci, bu konuda kendinin uzun yıllardır kurduğu bağlantıları kullanacağını belirtti. Birinci ayrıca FIFA’nın belirlediği milli maç dönemlerinde KKTC Milli Takımı’nın da maç yapabilmesi için çalışma yapacaklarını kaydetti.

Seçim sistemi

Federasyon seçim sistemine değinen Birinci, bu sistemin adil olmadığını belirtti. BTM’ye düşen kulüplerin de bu konuda sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Birinci, dünyada delegasyon sisteminin uygulandığını, bunun KTFF için de geçerli olması gerektiğini vurguladı. Birinci, futbolun diğer paydaşlarının da seçim sistemi ve delegasyon sistemi içerisinde yer alması gerektiğine vurgu yaparken, daha katılımcı bir yapı oluşması gerektiğini belirtti.

Futbola maddi katkı

Mevcut KTFF yönetiminin en çok övündüğü konulardan biri olan futbola katkının 8,5 milyon TL konusuyla ilgili de görüşlerini belirten Tekin Birinci, bu paranın dağıtımının adil olmadığını söyledi. Hakem ve lisans parası yükünü kulüplerden alıp, kalan paranın yarısını 32 kulübe eşit olarak dağıttıktan sonra geri kalan yarısını başarı oranlarına göre dağıtım yapılması gerektiğinin altını çizdi.

16 kulübün desteği var

Mevcut kulüpler içerisinde on altısının kendilerine destek verdiğine işaret eden Birinci, sadece bir kulübün desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Kendisinin de görevde olan başkanın da birçok seçime girdiğini hatırlatan Birinci, şansların yüzde elli, yüzde elli olduğunu söyledi. Birinci, kim kazanırsa kazansın sonuçta esas kazananın Kıbrıs Türk Futbolu olması gerektiğinin altını çizdi.

Altyapı konusu

Futbol altyapılarına ilişkin görüşlerini aktaran Birinci, altyapı antrenörlerinin bir güvencesi olmadığına dikkat çekti. Her kulübe bu konuda kota verilmesi gerektiğini belirten Birinci, sözleşme yapılması ve bu sözleşmelerin KTFF garantisinde olması gerektiğinin altını çizdi. Okullardaki futbol organizasyonlarına da değinen Birinci, bu konuda KTFF ile Eğitim Bakanlığı arasında köprü vazifesi gören birinin olmamasını gündeme getirdi. Kendilerinin göreve gelmesi halinde bu noktada birisini göreve getirip ciddi çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Müze konusu

Bir futbol müzesi oluşturmak için de çalışma başlatacaklarını belirten Birinci, Kıbrıs Türk futbolunun geçmişinin gelecek kuşaklara aktarılması ve anlatılması adına bu müzenin yapılmasının şart odluğunu vurguladı.

Yönetim listesi

Yönetim kurulu listesini hemen hemen oluşturduğunu belirten Tekin Birinci, isimleri şu şekilde sıraladı: “Doktor Bülent Dizdarlı(Eski Çetinkaya TSK Başkanı), Güneş Güneşoğlu(Eski Dumlupınar TSK başkanı), Coşkun Ulusoy(Eski futbolcu-Antrenör), Avukat Serkan Mesutoğlu, Canol Göktaş(Eski futbolcu), Avukat Emre Efendi, Biray Deliceırmak(Eski Kulüp yöneticisi), Mete Feridun(Bankacı-Akademisyen):