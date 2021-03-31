5 milyon yoksa ‘kilidi vurun’

Ömer KADİROĞLU

Girne-Alsancak yolunun 10 yılda tamamlanamaması başta belediye başkanı Fırat Ataser olmak üzere bölge halkının sert tepkisine yol açtı. Son bir yıl içinde yolun büyük bir bölümü tamamlanmış olmasına rağmen, tehlike arz eden kısımların yarım bırakılması kazalara davetiye çıkarıyor.

Diyalog’a konuşan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, yolun yarım kalan kısmı için 5 milyon 500 bin, ikinci etabının yapılması için de 14 milyon 800 bin liraya ihtiyaç duyulduğunu belirterek hükümet yetkililerine “Eğer 5 milyon liranız yoksa kilidi vurun ve eve gidin” sözleriyle tepki gösterdi. Bölge sakinleri de yolun en kısa sürede tamamlanması gerektiğini ifade ederek, yetkililerin harekete geçmesini istedi.

Ne dediler…?

Fırat Ataser: 4 kez ihaleyi bırakıp kaçtılar

“Alsancak-Girne anayolunun çift şerit çalışmaları ile ilgili mücadelemiz 2015 yılından beri sürüyor. Ülkemizde her yıl hükümet değiştiği için sıkıntılarımızı ifade etmekte zorluklar yaşıyoruz. Burada yaşanan sorun bireysel değil bölge halkının sorunlarıdır. Yol nedeniyle yaşanan sıkıntıların giderilmesi konusunda merkezi hükümetlerden hiçbir destek görmedik. Bu yolun yapılması için ayrılan bütçe 10 milyon TL idi. Projenin hayat bulmasında birçok sıkıntı ile karşılaştık ancak yolun doğru bir şekilde yapılması konusunda titiz çalıştık. Yolun yapımı için ihaleyi alan firma yaşanan sorunların çözülememesi nedeniyle işi yarım bırakıp kaçtı ve bu durum 4 kez yaşandı. Son yapılan ihalede ihaleyi alan firmadan yolun projesi de istendi ve bir şekilde yolun yapımına başlandı.”

Kilit vurup eve gitsinler

“İhaleyi alan Tüfekçi LTD. hızlı bir şekilde yolun yapım çalışmalarına başladı ve bir kısmı yapıldı. 10 milyonluk kaynak bitti. Olgun Amcaoğlu’nun Maliye Bakanlığı döneminde bize yolun ilk etabı için ardından da ikinci etabın ihalesine çıkılacağı sözü verildi. İkinci etap için 14,8 milyon TL’lik bir kaynak bundan 6 ay önce Bakanlar Kurulu’na üç defa girdi ve onaylanmadı. Yasa gereği aynı müteahhide projeyi bağlayamayacaklarını söylediler. Biz işin aynı müteahhide bağlanıp bağlanmaması kısmında değiliz. Biz bu yolun bu şekilde kalmaması devam etmesi ve tamamlanması kısmındayız. Şu ana kadar yapılan ve yarım kalan kısmın tamamlanması için 5 buçuk milyon gibi bir kaynak istiyoruz ancak bu para bulunamıyor. Hükümet bu kaynağı bulamıyorsa kilidi vurup eve gitsin. KKTC’nin 28 bin araç sirkülasyonu olan Lefkoşa’daki bir caddeden sonra ikinci en kalabalık yolu olan Girne Alsancak yolunu yapmak yerine 500-600 aracın kullandığı yollar için bütçe ayrılıyor. İhtiyaca göre mi hareket etmek gerekir yoksa maksat iş yapmak için mi iş yapılması gerekiyor.”

Erol Canseç

“Eskiye nazaran bu yolun bir kısmının yapılması ile biraz daha iyi bir durumdadır. Bu yolun yapılması halinde trafik rahatlayacak. Ancak şu anda yol yarım kaldı. Gelmiş geçmiş tüm hükümetler yolun tamamlanması için kaynak bulunamıyor. Gelinen noktada yolun yapılan kısmı da Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen parayla yapılmıştır. Gönül isterdi ki devletimizin de bütçesinin olsun ve bu gibi işleri yapabilsin. Yolun yarım kalacağına inanmıyorum ancak hızlı bir şekilde bitirilmesi gerektiğini söylemek istiyorum.”



Mehmet Öz

“Alsancak Girne yolunda ciddi bir trafik sıkışıklığı yaşanıyordu. Bugün yapılan kısmı kadarıyla bile trafikte bir rahatlatma yaşandı.

Yolun tamamlanmasıyla çok daha fazla rahatlama olacak. Yolun tamamlanması ile güvenli bir yolda seyahat edeceğimiz için bir an önce bitmesi gerekiyor. Yolun yetkililer tarafından bir an önce tamamlanmasını istiyoruz.”

Turan Guşi

“Girne- Alsancak yolu bir süredir yarım kaldı ve tamamlanmayı bekliyor. Bu iş şakaya gelmediği için yetkililer yarım kalan ve tehlike arz eden bu yolun tamamlanmasını sağlamalı. Önümüz yaz ve bu yollar daha kalabalık olacağı için tehlike daha da büyüyecektir. Bu konu ile yetkililerin ivedilikle ilgilenmesi gerekiyor. Bu iş çok uzadı, en erken zamanda tamamlanmasını istiyoruz.”

Adem Çalık

“Alsancak bölgesinin kanayan yarası olan yol yapımı hızlı bir şekilde başladı ancak yarım kaldı. Sabah işe giderken akşam eve dönerken saatlerce trafikte beklemek zorunda kalıyoruz. Bu yol bitmezse bölge için sıkıntı olmaya devam edecek. Yarın okullar açıldığı zaman yine aynı sıkıntıları yaşamaya devam edeceğiz. Bu yolun ivedi bir şekilde Lapta oteller bölgesine kadar yapılması gerekiyor ki trafikte rahatlama olsun.”

Sultan Sonay

“Alsancak- Girne yolunun yapımı durdu. Şu anda bu yolun yapımı için ayrılan bütçe ile gelinen yere kadar yapıldı ancak bu yolun tamamının acil bir şekilde yapılması gerekiyor. Daha önce ciddi bir trafik sıkışıklığı yaşanıyordu ancak şu an yapılan kısmı ile trafik yüzde 25 rahatlamıştır. Kalan yerden sonra bir buçuk kilometre daha yapılırsa yüzde 60’larda bir rahatlama olacaktır. Yetkililerden bu yolun bir an önce yapılması ve trafik zulmünün bitmesi için bir çalışma yapmasını istiyoruz.”

Aydın Kirşen

“Girne- Alsancak yolunun yapımı durdu. Bu yol insanlar için resmen çileydi. İşimizi yapmak için bu yolu kullanırken resmen çile çekiyorduk. Eski haliyle çok ciddi bir trafik sıkışıklığı yaşanıyordu ve bir kısmının yapılması ile bir nebze de olsa trafiği rahatlatmıştır. Can ve mal güvenliğinin sağlanması ayrıca insanların saatlerce trafikte beklememesi adına bu yolun hızlı bir şekilde yapılıp tamamlanması gerekiyor.”

