Cenevre’de bu tez anlatılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kadir Dedeoğlu başkanlığındaki Gaziler Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Verilen bilgiye göre kabuldeki konuşmasında Tatar, Kıbrıs’taki esas mücadelenin egemenlik olduğunu belirterek, “Kıbrıslı Rumlar ne kadar egemen ise, biz de o kadar egemeniz” dedi.

Tatar, varılacak bir anlaşmanın iki egemen halkın iş birliği ve komşuluk ilişkilerini içermesi, kalıcı, sürdürülebilir, adil ve kapsamlı olması gerektiğini kaydetti ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler, hidrokarbon ve diğer stratejik gelişmelerin ışığında, KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ve mutabakat içinde yürüdüğünü vurguladı.

Tatar, 1974 Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı için tarihi öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Mehmetçikle mücahitlerin birlikte mücadele ettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, 1974’te dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ın Kıbrıs’ta hem Türklere hem de Rumlara barış götürmek için Kıbrıs’a gittiklerini açıkladıklarını, bu nedenle 1974 Harekatı’nın, “Barış Harekatı” olarak anıldığını belirtti.

“Egemen eşitlik temelinde iki devlet”

Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayrı resmi toplantısı arifesinde olunduğunu ifade eden Tatar, “İlk kez egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliğine dayalı bir öneri ile Kıbrıs Türk tarafı masaya gidiyor” dedi.

1974’ten bugüne dek federasyon görüşmelerinin yapıldığını hatırlatan Tatar, Rum tarafının federasyon anlayışının Kıbrıs Türk tarafının anlayışından farklı olduğuna dikkat çekti.

Tatar, Kıbrıs’ta iki halk olduğuna vurgu yaparak, Rum tarafının oynamak istediği oyuna gelmeyeceklerini ve bunu dünya kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de Cenevre’deki gayrı resmi 5+BM toplantısında Kıbrıs Türk tarafını görüşlerini açık ve net bir şekilde ifade etmeye davet ettiğini kaydeden Tatar, “Hep birlikte tezimizi Cenevre’de anlatma fırsatı bulacağız” dedi.

“Şehitlerimiz mücadelemizin simgesi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehitlerin Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin simgeleri olduklarını ifade ederek, "Şehitlere, onların maneviyatına sahip çıkmak görevimizdir" dedi.

Tatar bu açıklamayı, Gürsel Benan başkanlığındaki Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyelerini kabulünde yaptı.

Tatar, şehitlerin Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin simgeleri olduklarını ifade ederek, derneğin çalışmalarını takdir ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Şehitlere, onların maneviyatına ve geride bıraktıkları mirasa sahip çıkmak KKTC halkının görevidir, arzudur” dedi. Kıbrıs’ın pek çok yerinde şehitlerin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının şu anda içinde bulunduğu müreffeh yaşama, şehitlerin verdiği mücadele ve gazilerimizin kahramanlığının sonucu olduğunu kaydetti.

Tatar’dan Yunus Emre Enstitüsü’ne övgü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü yetkililerini kabul ederek görüştü.

Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de faaliyet göstermeye başladığı tarihten itibaren Yunus Emre Enstitüsü’nün faaliyetlerini ilgiyle takip ettiğini ifade ederek, Enstitünün gerek KKTC’deki gerekse dünya genelindeki çalışmalarının büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Tatar, enstitünün; Kıbrıs Türk halkının kültürel varlıklarının ve tarihten gelen birikimlerinin tanıtılması yönündeki çalışmalarının “fevkalade önemli” olduğunu ifade ederek, “Enstitünün dünya çapında da takdire şayan faaliyetler yürüttüğünü” söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, toplumların ekonomik açıdan kalkınırken, aynı zamanda kültürel varlıklarını ve tarihsel değerlerini ileriye taşımaları gerektiğine işaret ederek, ancak kültürleriyle var olan halkların manevi değerlerini geleceğe taşıyarak, yeni kuşakları bu değerlerle yetiştirebileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı, YDP'yi bilgilendirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayriresmi toplantısı öncesinde Meclis’te temsil edilen siyasi partileri bilgilendirme toplantılarına dün YDP heyeti ile devam etti. Cumhurbaşkanı Tatar, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, YDP Genel Başkan Yardımcıları Ali Koruk ve Enver Öztürk’ü kabul etti.

Hukukçularla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayriresmi toplantısı öncesi Kıbrıs konusunu hukuk zemininde ele almak üzere KKTC’de kayıtlı bazı hukukçularla bir araya geldi.

Toplantıya Av. Güner Göktuğ, Av. Arif Erişen, Av. Cemal Gündüz, Av. Gülboy Güryel, Av. Batuhan Halim, Av. Mustafa Akbilen ve Av. Şefik Aşçıoğulları katıldı.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 09:49