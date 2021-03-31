Hazine-Sen endişeli

Hazine Çalışanları Sendikası (Hazine-Sen) hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasının asgari ücretin de dondurulması sonucunu ortaya çıkaracağını kaydetti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, devlet bütçesini denkleştirmek amacı ile çalışanların maaşlarında yapılacak kesintinin domino etkisiyle krizi derinleştireceği uyarısında bulunuldu, “Bu bağlamda adaletli olarak düzenlenecek yeni vergi sistemi ile ivedi şekilde Varlık Vergisi’nin hayata geçirilmesinin zorunlu olduğu düşüncesindeyiz” denildi.

Dövizdeki artış nedeniyle yaşanan krizin ülkedeki herkesi zora soktuğu kaydedilen açıklamada, alınan kararlarla özel sektör çalışanı - kamu çalışanı şeklinde kutuplar yaratıldığı belirtildi.

“Kamu çalışanları Haziran - Aralık 2020 döneminde enflasyondan kaynaklanan hayat pahalılığı artışını 2021 yılında henüz almamış ve özel sektörde çalışan emekçi kardeşlerimize destek vererek ekmeğini onlarla paylaşmıştır” şeklinde süren açıklamada, “Gerçek enflasyonun, İstatistik Kurumu tarafından ölçülen enflasyondan kat ve kat yüksek olduğunun gözle görülebilen bir gerçek” denildi.

Bu ortamda kamu çalışanları için hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasının, asgari ücretin de dondurulması sonucunu ortaya çıkaracağı ifade edilen açıklamada, “Bu durum sadece emeği ile çalışanları değil ülkede sosyal yardımla yaşam savaşı verenleri ve binlerce emekliyi de etkileyecektir. Maaşların enflasyon karşısında erimesi kamu – özel, çalışan – emekli gözetmeksizin her kesimi zor durumda bırakacaktır” ifadelerine yer verildi.