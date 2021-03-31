Memur-Sen’in görüşü çok net

Kıbrıs Türk Memur-Sen, Kıbrıs sorununun egemen eşitliğe dayanan, yan yana yaşayan iki komşu devletin iş birliğine dayalı çözümüne “tam destek” verdiklerini bildirdi.

Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC ile Türkiye’nin nisan sonu Cenevre’de yapılacak gayriresmi 5+BM konferansına “tam bir iş birliği ve güç birliği” içerisinde hazırlanmakta olduğunu belirterek, “Memur-Sen olarak Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayanan, yan yana yaşayan iki komşu devletin işbirliğine dayalı siyasi çözüme desteklerinin tam olduğunu” belirtti.

Manga, “Rum-Yunan tarafının hakimiyetçi zihniyeti ve Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak görmesi nedeniyle 50 yılı aşkın süredir federal çözüme ulaşılamadığını, buna rağmen hala federal çözümü savunmanın çözümsüzlüğü savunmak olduğu” görüşünü ortaya koydu.

Memur-Sen Genel Başkanı Manga açıklamasında ayrıca, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin salgın ve ekonomik sorunlarla Türkiye’nin desteği ile mücadele etmekte olduğunu belirterek, “Kıbrıs Türk halkının tüm sektörlerinin çözüm bekleyen yakıcı sorunları vardır. İktidarı-muhalefeti ile halkımız KKTC Meclisi’nde yıkıcı değil, yapıcı iş birliği ile sorunlarına çözüm üretilmesini beklemektedir” dedi.