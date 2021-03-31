Proje tutarı 3 milyon Euro

Hellim coğrafi işaret tesciliyle, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Güneye, oradan da Avrupa Birliği’ne satılmasına imkân veren düzenlemelerin AB’nin teknik alt komitelerinde onaylanması hem kuzeyi hem güneyi harekete geçirdi. Avrupa pazarına açılmak için kollar sıvanırken, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, süt imalatçılarının AB gıda güvenliği standartlarında üretim yapabilmeleri amacıyla 3,2 milyon Euro’luk bir gıda güvenliği projesi başlatacaklarını söyledi.

Şu anda Yeşil Hat Tüzüğü’nün nasıl çalışacağıyla ilgili olarak henüz bir bilgi paylaşılmadığına dikkat çeken Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu, 12 Nisan’dan sonra bu konuların gündeme geleceğini dile getirdi.

Temkinliyiz

Nazım Çavuşoğlu, “Memnuniyetimiz yüksek olmakla birlikte, ticaretinin nasıl yapılacağı konusunda temkinliyiz” en fazla 2 yıl içerisinde bütün adayı hastalıktan ari duruma getirilebileceğine dikkat çekti.

3-4 yılda telafi edebiliriz

Öte yandan Çavuşoğlu, geçiş sürecinde her konuda kendilerini hazırlayacaklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

“Rum tarafında da yüzde 51 oranında küçükbaş hayvan sütü yoktur. Yüzde 51’le ticarete başladığınız gün çıkmanız gerekmiyor. Biz bunu 3-4 yılda telafi edebilecek durumdayız. Yeter ki ürettiğimizin karşılığını alalım. Süt miktarı yüzde 20’dir. Hastalıktan ari işletmelerden sağlayabiliriz.

Avrupa’ya satacağımız hellimle ilgili yüzde 20 ile telafi edebiliriz. Bir anda hayvan popülasyonunu arttırıp, doğum zamanlarını teşvikle düzenleyip bu sorunu ortadan kaldıracağız.”

Çok kolay bir yolculuk olmayacak

“Devlet olarak bu konuyla ilgili açıklamayı sevinmediğimiz için değil birçok soru olduğu için temkinli yaklaşarak açıklama yapmaya uygun bulduk” diye konuşan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“AB’yle birlikte Kerman yola çıktıktan sonra düzülecektir. Çok kolay bir yolculuk olmayacak.

Küçükbaş hayvan sütümüzün eksiği, hastalıktan ari olmasından değildir. Bunlar parayla çözülür. Hastalıklar ilgili mücadeleyi tamamlayabiliriz. Irkları da ithal ederiz. O sütü de tamamlayabiliriz. Uygulamadaki bakış açıları, çözümü burada konuştuğumuz gibi 10 dakikada yarım saatte olmaz. Karşılaşacaklarımızı tahmin edebiliyoruz.

Sevincimiz kursağımızda kalabilir

Denetimlerin bağımsız bir şirket tarafından yapılacağı söyleniyor. Yasalarda bu şekilde emrediyor. Rum tarafının ne kadar samimi olacağı, ufak tefek şeylerle bize ne kadar takoz olacak? Bu şirket üzerinden siyaset yapmaya çalışırsa büyük sıkıntılar çıkacak.

Doğabilecek sıkıntılar, sevincimizi kursağımızda bırakabilir. Endişelerim var tabi ki. Bizim üzerimize düşen işleri tamamlamakla ilgili değil, uygulamanın şeffaf olmamasıyla ilgilidir.

Koyun sütlerini artık aynı kapsama koyacağız ve soğuk zincir de problem olmayacak. Biz artık bu yoldan vazgeçemeyiz. AB yasalarına göre denetim de üye ülke tarafından yapılmaktadır.”

Proje başlattık

Çavuşoğlu, süt imalatçılarının AB gıda güvenliği standartlarında üretim yapabilmeleri amacıyla 3,2 milyon Euro’luk bir gıda güvenliği projesi başlatacaklarını kaydetti.

Hellimin coğrafi tescili ve Yeşil Hat Tüzüğü doğrultusunda yapılacak ticaret için gerekli beklentilerin kendileriyle net şekilde paylaşılmadığı eleştirisinde bulunan Çavuşoğlu, denetimlerin ne şekilde gerçekleştirileceği, hangi zeminde yürütüleceği konusundaki belirsizliklerin de sürdüğünü belirtti.