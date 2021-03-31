‘Hedef Avrupa pazarı’

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) hellimin tescil edilmesini olumlu karşıladıklarını ancak Avrupa’ya hellim satıldığı zaman ‘ bu iş tamamdır’ diyebileceklerini bildirdi.

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, KTSO olarak hellimin coğrafi işaret tescilinin Güney Kıbrıs makamları tarafından tek taraflı alınmasını engellemek için 2007’den beri üreticilerle birlikte mücadele ettiklerini söyledi.

Kararları olumlu karşıladıklarını kaydeden Avunduk, “Avrupa’ya hellim sattığımız gün bu iş tamamdır diyebiliriz, şu an ‘oldu- bitti, tamamdır’ demek için erken… Endişelerimiz var…” dedi.

Asıl mücadelenin bundan sonra başlayacağını ifade eden Avunduk, “Önemli olan, kağıt üzerindeki değil, gerçek hayattaki uygulanmaların nasıl olacağı…” vurgusunda bulundu.

Avunduk, “Kıbrıslı Türk çiftçisinin, hayvancısının, imalatçısının ve ekonomisin heba edilmemesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Deniz: Metinler bizimle paylaşılmadı

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de, onaylanan metinlerin Kıbrıs Türk tarafı ve oda ile paylaşılmadığını kaydederek, “Ortada bazı tartışmalar var ama içerikleri görmeden yorum yapmamız doğru olmaz” dedi.

Hellimdeki süt oranlarının yüzde 51 küçükbaş, yüzde 49 büyükbaş olarak belirlendiğinden en önemli sorunun geçiş döneminde yaşanacağını belirten Deniz, adanın hem kuzeyindeki, hem de güneyindeki üreticilerinin bu oranlara ulaşmasının zor göründüğünü söyledi.

Deniz, Güney Kıbrıs’ın AB’den yardım aldığını ve bu konuyla ilgili uzun süredir çalıştığını ifade ederek, 2024 olarak belirlenen sürenin uzatılmasını ilişkin taleplerini dile getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 09:49