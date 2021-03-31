Kurum çamura saplanıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIBTEK), gerek mevcut hükümet, gerekse bir önceki hükümet döneminde uygulanan “popülist ve günü kurtarmaya dönük politikalar nedeniyle sürekli zarar ettirilen ve itibarsızlaştırılmaya çalışılan bir kurum haline getirildiğini” ileri sürdü.

Şahiner yaptığı açıklamada, “kurumdaki yolsuzluğun önleneceği bahanesiyle, Yönetim Kurulu tarafından ihale şartnamesinin profesyonelce hazırlanan teknik kapsamının değiştirildiğini” de söyleyerek, “Yapılan değişiklik ile birlikte, adeta dağ fare doğurmuş; ihale şartnamesi daha büyük yolsuzlukların kapısının aralanacağı adrese teslim bir ihale şartnamesine dönüştürülmüştür. Kurumun yakıt ihtiyacı için açılan yakıt ihalesi yolsuzluğu önleyeceğim yalanı ile geciktirilmiş ve bu gecikmeden dolayı kurum milyonlarca dolarlık zarara uğratılmıştır. Üstelik ihalenin iptal edildiği günlerde yakıt fiyatları 350$ bandında seyrederken bugün ihalenin sonlanması halinde yakıt fiyatının 400$’ın üzerinde olacağı gözlemlenmektedir. Sadece bu gecikmeden dolayı bile, kurum milyonlarca dolarlık zararı olacaktır” dedi.

Şahiner, “CTP olarak yaptıkları etkin, bilinçli ve yapıcı muhalefet neticesinde”, Yönetim Kurulu’nun ihale şartnamesinde belli düzeltmeler yapmak zorunda kaldığını da vurgulayarak, “Bu değişiklikler yapılmış olsa da zafiyet boşluğu, iş bilmezlik ve yönetenlerin beceriksizliği her geçen gün KIBTEK’i daha çok çamura saplamaktadır” dedi.

İhalelerdeki yasalar çok açık…

Açıklamasının devamında Şahiner, “Bu ülkede ihalelerde izlenecek olan yöntem, yasalar ile belirlenmiştir ve gayet açıktır. Yürürlükte olan bir Kamu İhale Yasası vardır ve bu yasa birileri devletten devlete anlaşma yapsın, rant sağlasın diye yapılmamıştır. KIBTEK’te devletten devlete anlaşma yapılarak yakıt alınmak istenen TPIC şirketi, Türkiye Cumhuriyeti’nde özel bir şirket statüsünde olan ve petrol endüstrisinde hizmet veren bir şirkettir” dedi.