Yerli oyuncularla devam

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu askıya alınan liglerin oynanarak tamamlanacağını açıkladı.

Sertoğlu dün BRT-1 kanalında yayınlanan Spor Gündemi programına telefonla bağlanarak gündeme yönelik açıklamalar yaptı.

Hayat normale dönerse Mayıs’ta devam edeceğiz

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, hükümetin aldığı 10 Nisan’a kadar spor faaliyeti yapmama kararının geçerliliğini koruduğunu açıkladı.

Sertoğlu, hükümetin yaptığı “10 Nisan’dan sonra gerekli takvimlendirmenizi yapın” duyurusundan sonra kendilerinin de buna göre bir çalışma yaptığı ve 10 Nisan’dan sonra hayat normale dönmesi durumunda Nisan’ın son haftasında futbol liglerine kaldığı yerden başlayacaklarını söyledi.

Düşen düşecek çıkan çıkacak

“Ben bu tehlike başladığı ilk gün söylediğim noktadayım. %73,5’u oynanmış bir ligin farklı şekilde sonlandırılmasını düşünmem. Bu lig tamamlanacak” diyen Hasan Sertoğlu tehlike geçtikten sonra ligin nasıl tamamlanacağını konuşacaklarını kaydederek “Bana hiç kimse lig bu şekilde tescillensin demesin. Kalan 8 maç oynanacak. Çıkan çıkacak; düşen düşecek” dedi.

Devlet katkısının %25’i kesilerek verilecek

Hasan Sertoğlu mevcut durumun ekonomiyi de ciddi anlamda etkilediğini ve devletin maaşlardan yaptığı kesintiyi futboldan da yapacağını belirterek “Devletten alacağımız bu katkı ile yolumuza devam edeceğiz. Gelecek sezondan itibaren ise ligin boyu kısaltılacak; kulüplerin ekonomik harcamaları daraltılacaktır” dedi.

Futbolun marka değerini düşürmeyeceğiz

Futbolcular Derneği ve Antrenörler Derneği ile de bu konuları görüşeceklerini ancak süre uzarsa ligi Eylül’de başlatarak tamamlayacaklarını söyleyen Sertoğlu “11 yıla yakındır KTFF başkanıyım. Tüm paydaşlarımızla birlikte futbolumuzun marka değerini bir yerlere getirdik. Bu marka değerini düşürecek bir düşüncede olmayacağım. Sonuçta %73,5’u tamamlanmış olan bir lig vardır. Kupa ile birlikte ligi tamamlayacağız” dedi.

Sözleşmeler mutlaka geri gelmelidir

Futbolcuların sözleşmesinin de geri gelmesi için en baştan düşüncesinin olduğunu hatırlatan Sertoğlu tüm bu kararları kendisinin veya federasyonun tek başına alamayacağını kulüplerle birlikte alacağını belirtti.