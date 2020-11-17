‘Yetki federasyonda’

Beyzade ÜNALMIŞ

Girne temsilcisi Doğan Türk Birliği’nde kulüp başkanı Bayar Piskobulu futboldaki belirsizlikle ilgili olarak Diyalog Spor Servisine açıklamada bulundu. Kulüp başkanlarının bu dönemde sessiz kalmasının sorulması üzerine açıklama yapan Bayar Piskobulu sebebinin ise kulüp başkanlarının Futbol Federasyonu genel kurulunda yetkiyi Başkan Hasan Sertoğlu’na vermesi durumuna bağladı.

Uygun koşullarda biz varız

Doğan Türk Birliği olarak uygun koşulların oluşması durumunda futbolun elbette oynanmasını istediklerini belirten Bayar Piskobulu, taraftarı, oyuncu grubu ve teknik heyetinin sağlığının her şeyden önemli olduğunu ifade etti. Federasyon başkanına kulüp başkanı olarak tam yetki verdiklerini ve süreci Başkan Hasan Sertoğlu’nun yürüteceğini aktaran Doğan Türk Birliği Kulüp Başkanı Bayar Piskobulu kendilerinin kimse ile sorun ya da kavgalı olmadıklarını aktardı.

Bir araya gelinmesi gerekir

Bu süreçte Antrenörler Derneği ve Futbolcular Derneğinin, başkan Hasan Sertoğlu ile bir araya gelip fikir alışverişinde bulunup yol haritası belirlemek zorunda olduğunu aktaran Piskobulu, fikir alışverişi ile sürecin daha farklı noktaya gelebileceğini söyledi. Başkan Hasan Sertoğlu’nun bu dönemde yalnız kaldığını hatırlatan Bayar Piskobulu, Futbolcular Derneği ile birlikte Antrenörler Derneğine saygı duyduklarını fakat her şeyi futbol federasyonu başkanında beklemenin ise haksızlık olduğunu ifade etti.

Kavga niyetimiz yok

Kimse ile kavga etmek istemediklerini böyle bir düşüncelerinin ise olmadığını hatırlatan Bayar Piskobulu, özellikle bu dönemde Kulüpler Birliği ve federasyon başkanına çok sert eleştirilerin yapıldığını hatırlattı. Eleştirinin elbette olacağını ancak dozunu ayarlamanın önemli olduğunu belirten Doğan Türk Birliği Kulüp Başkanı Bayar Piskobulu, kulüplerin bir olduğunu ve çatısının da tek olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti. Doğan Türk Birliği olarak uygun şartların oluşması durumunda futbol oynamayı çok istediklerini aktaran Piskobulu, kimseyi kırmadan ve kimse ile kavga etmeden sürecin tamamlanmasını istediğini sözlerine ekledi.